Экс-глава ТФОМС Владислав Романов не смог обжаловать возбуждение уголовного дела

В четверг, 14 мая, суд Самарского района Самары рассмотрел жалобу бывшего директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Владислава Романова. По данным Волга Ньюс, он обжаловал возбуждение уголовного дела в отношении него.

Судья Андрей Чудайкин отказал в удовлетворении жалобы.

По информации собеседников Волга Ньюс, Романов также остается под следствием и по-прежнему находится в розыске. Его интересы в суде представлял адвокат. Где сам бывший чиновник - официально не сообщалось.

Напомним, глава территориального фонда ОМС Владислав Романов внезапно исчез, будучи в отпуске, и был объявлен в розыск силовиками. Как указывается в базе розыска, Владислав Романов родился в 1965 г. в Пензе. Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8-927-785-85-65, 8 (846) 334-62-03.

В базе сообщается, что его ищут "по статье УК", более конкретные данные не приводятся. Начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов привел в пример дело Романова, когда рассказывал в Самарской губернской думе о расследовании коррупционных преступлений.



Романов ранее был совладельцем фирмы "АРК", которая специализируется на медицинских закупках. Нынешний совладелец фирмы "АРК" Юрий Авдеев недавно был задержан. Авдеева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предположительно, речь может идти о поставках медицинского оборудования по завышенной цене. Совладельцами "АРК", согласно данным Seldon.Basis, являются Юрий Авдеев (90%) и Татьяна Голудина (10%). О задержании Голудиной стало известно в ноябре. По версии следствия, она выступала свидетелем по уголовному делу о мошенничестве и передала сотруднику регионального ФСБ, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, более 770 тыс. рублей.

Кроме того, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал о предположительных нарушениях в фонде. Стали известны случаи, когда у людей в "Госуслугах" появлялись отметки о получении медпомощи, хотя люди ее не получали. После проверок ТФОМС и объявления Романова в розыск, его уволили с поста директора.

Сейчас на сайте ТФОМС в графе "Руководство" указаны три заместителя директора ТФОМС: Станислав Соколов, Алексей Шатилов и Ольга Спицына. В базе Seldon.Basis исполняющим обязанности директора значится Наталия Трошкина. Также указано, что 22 апреля внесены данные об изменении учредительных документов. Меж тем, на сайте Арбитражного суда Самарской области отображены данные об обращении ТФОМС от 30 апреля 2026 г. с просьбой признать незаконным представление Счетной палаты Самарской области от 27 февраля 2026 года.

Интересно, что Счетная палата выявила нарушения в ТФОМС, например, при закупке медоборудования.