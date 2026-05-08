Прокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих деда и бабушки - экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены.

"Тархова обвиняется по пп. "а", "в", "д", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное организованной группой с особой жестокостью из корыстных побуждений), п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших), ч. 1, п. "в" ч. 2, пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов), пп. "а", "б" ч. 4. ст. 327 УК РФ (подделка документов)", - сообщает облпрокуратура. 

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.

Напомним, убийство произошло в январе 2025 года. По версии следствия, Тарховы были отравлены, а затем их тела Тархова и ее соучастник Дмитрий Метревели заморозили при помощи азота, расчленили и раскидали мешки с частями их тел по мусорным контейнерам.

Преступники похитили имущество убитых, включая предметы одежды и ювелирные украшения. Кроме того, с использованием поддельных официальных документов с банковских счетов были похищены дивиденды, причитавшиеся Тархову. Также при содействии Таисии Киселевой был продан автомобиль, принадлежавший бабушке Екатерины Тарховой. Эпизод с Киселевой также вошел в утвержденное  обвинительное заключение - 79-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в тайном хищении чужого имущества.

Два участника организованной группы - Светлана Метервели и ее племянник Дмитрий Метревели - объявлены в международный розыск, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство. О завершении расследования дела стало известно в конце апреля.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

