Чиновник из Самарской области пошел под суд за премии самому себе

Суд лишил полномочий главу сельского поселения в Шентале за самовольное начисление премий на 45 тыс. рублей, сообщает прокуратура Самарской области.

Депутаты отказывались его увольнять, но суд встал на сторону прокуратуры. Теперь имя чиновника попадет в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.