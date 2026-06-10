В Самарской области селянина оштрафовали на 40 тыс. рублей за махинации с соцконтрактом

В Самарской области мужчина осужден за мошенничество при реализации социального контракта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В полицию Похвистневского района поступила информация о противоправных действиях 39-летнего местного жителя, работающего сварщиком по найму. Мужчину заподозрили в махинациях с выплатами малоимущим по соцконтракту.
"Следователи установили факт регистрации мужчины в Межрайонной инспекции ФНС по Самарской области в качестве плательщика налога на профессиональный доход. С помощью банковских выписок установлено целевое поступление средств по социальному контракту, а также исследован дальнейший расход денег", — отмечается в сообщении.
Оперативники установили проанализировали финансовую документацию, включая платежные чеки и договоры, связанные с приобретением сварочного аппарата. Кроме того, были запрошены и получены сведения из налоговой службы и органов соцзащиты.
Выяснилось, что из общей суммы финансирования злоумышленник приобрел оборудование за 89 тысяч рублей, а свыше 247 тысяч рублей использовал в личных целях.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело и передали в суд. В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся и добровольно возместил имущественный ущерб в полном объеме.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках