В Самарской области селянина оштрафовали на 40 тыс. рублей за махинации с соцконтрактом

В Самарской области мужчина осужден за мошенничество при реализации социального контракта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию Похвистневского района поступила информация о противоправных действиях 39-летнего местного жителя, работающего сварщиком по найму. Мужчину заподозрили в махинациях с выплатами малоимущим по соцконтракту.

"Следователи установили факт регистрации мужчины в Межрайонной инспекции ФНС по Самарской области в качестве плательщика налога на профессиональный доход. С помощью банковских выписок установлено целевое поступление средств по социальному контракту, а также исследован дальнейший расход денег", — отмечается в сообщении.

Оперативники установили проанализировали финансовую документацию, включая платежные чеки и договоры, связанные с приобретением сварочного аппарата. Кроме того, были запрошены и получены сведения из налоговой службы и органов соцзащиты.

Выяснилось, что из общей суммы финансирования злоумышленник приобрел оборудование за 89 тысяч рублей, а свыше 247 тысяч рублей использовал в личных целях.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и передали в суд. В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся и добровольно возместил имущественный ущерб в полном объеме.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.