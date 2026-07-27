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Баскетбол Спорт

Сформирован тренерский штаб Единой Лиги ВТБ

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный тренер "Самары" Милош Павичевич определился с тренерским штабом команды Единой Лиги ВТБ.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Его первым помощником стал опытнейший Владислав Коновалов, возглавлявший "Самару" последние полтора сезона. Продолжит работу с главной командой клуба Илья Локтионов. Владимир Черников сохранил должность тренера по общей функциональной подготовке.

"С Владимиром Черниковым и Ильей Локтионовым я уже работал в "Самаре". У меня с ними отличные отношения — как рабочие, так и личные. Илья Игоревич — молодой, перспективный специалист с профессиональным отношением к делу. Владимир Львович — заслуженный тренер России, человек с огромным опытом работы в области функциональной подготовки баскетболистов. С Владиславом Коноваловым мы вместе не тренировали. Но очень давно знакомы — много общались, обсуждали баскетбол и в целом смотрим в одну сторону. Очень рад такому сотрудничеству. Будем работать, добиваться результатов и радовать болельщиков", - сказал главный тренер "Самары" Милош Павичевич.

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