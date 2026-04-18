Егор Амосов в составе "Реала" стал победителем регулярного чемпионата Liga U

Молодежная команда "Реала" в заключительном матче "регулярки" со счетом 72:51 обыграла "Ховентут".

Воспитанник "Самары" Егор Амосов провел на паркете 28 минут. За это время он набрал шесть очков, сделал три подбора, три перехвата и отдал восемь передач, сообщает пресс-служба БК "Самара".