Северо-Восточную магистраль в Самаре переименуют в честь космонавта

Администрация Самары планирует переименовать Северо-Восточную магистраль в улицу Космонавта Губарева. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.

Судя по документу, заключение о необходимости переименования сделано топонимической комиссией города 14 мая.

Северо-Восточная магистраль связывает улицы Ново-Садовую и Лесную, выходя к стеле "Ладья" и Софийскому собору. Вероятно, новое название улицы связано с тем, что она находится рядом с музеем "Самара Космическая" и строящимся планетарием.