Северо-Восточную магистраль в Самаре переименуют в честь космонавта

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Администрация Самары планирует переименовать Северо-Восточную магистраль в улицу Космонавта Губарева. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.

Судя по документу, заключение о необходимости переименования сделано топонимической комиссией города 14 мая.

Северо-Восточная магистраль связывает улицы Ново-Садовую и Лесную, выходя к стеле "Ладья" и Софийскому собору. Вероятно, новое название улицы связано с тем, что она находится рядом с музеем "Самара Космическая" и строящимся планетарием.

Алексей Александрович Губарев (29 марта 1931 - 21 февраля 2015) - советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Уроженец села Гвардейцы Борского района Куйбышевской области. Окончил Военно-морское минно-торпедное авиационное училище авиации ВМС в г. Николаеве и Военно-воздушную академию. В январе 1963 года зачислен в отряд советских космонавтов. Дважды совершал полеты в космос - с 11 января по 9 февраля 1975 года и со 2 по 10 марта 1978 года. В 1981 г. покинул отряд космонавтов, но продолжал службу на командных должностях в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. Генерал-майор авиации. 

"Время читать": в Самаре прошел масштабный книжный фестиваль

Над Волгой в День Победы прогремел праздничный салют

"Праздник со слезами на глазах": показываем как прошел парад Победы на 9 мая

