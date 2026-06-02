Северо-Восточную магистраль в Самаре переименуют в честь космонавта

Администрация Самары планирует переименовать Северо-Восточную магистраль в улицу Космонавта Губарева. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.
Судя по документу, заключение о необходимости переименования сделано топонимической комиссией города 14 мая.
Северо-Восточная магистраль связывает улицы Ново-Садовую и Лесную, выходя к стеле "Ладья" и Софийскому собору. Вероятно, новое название улицы связано с тем, что она находится рядом с музеем "Самара Космическая" и строящимся планетарием.
Алексей Александрович Губарев (29 марта 1931 - 21 февраля 2015) - советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Уроженец села Гвардейцы Борского района Куйбышевской области. Окончил Военно-морское минно-торпедное авиационное училище авиации ВМС в г. Николаеве и Военно-воздушную академию. В январе 1963 года зачислен в отряд советских космонавтов. Дважды совершал полеты в космос - с 11 января по 9 февраля 1975 года и со 2 по 10 марта 1978 года. В 1981 г. покинул отряд космонавтов, но продолжал службу на командных должностях в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. Генерал-майор авиации.