Школьники Самарской области осваивают дроны, роботов и технологии точного земледелия

Очный региональный этап Международного конкурса "АгроНТРИ-2026" прошел на базе Самарского государственного аграрного университета. Конкурс направлен на популяризацию профессий АПК, вовлечение школьников в техническое творчество и знакомство с современными технологиями сельскохозяйственного производства.

В 2026 г. конкурс включает девять технологических номинаций, охватывающих беспилотные системы, робототехнику, космический мониторинг, цифровую метеорологию, биозащиту растений, ветеринарию и технологии "Интернета вещей".

Конкурсные задания были максимально приближены к реальным производственным условиям: участники не только демонстрировали технические навыки, но и оценивали практическую ценность современных цифровых решений в АПК.

Конкурсантам в номинации "АгроКоптеры" за пять минут было необходимо подняться в воздух, дважды облететь препятствия, вернуться на стартовую позицию и с помощью квадрокоптера рассортировать корма. Артем Родионов из Сергиевского района, участвующий в проекте четвертый год, отметил динамику развития конкурса: "Задания ежегодно меняют вектор, в этом и заключается интерес. Раньше мы работали с программированием, сейчас осваиваем ручное управление. Благодаря оснащению нашей школы есть возможность готовиться комплексно. Отказываться от участия в год выпускных экзаменов я не планировал".

На площадке "АгроРоверов" участники решали алгоритмические задачи на языке программирования, настраивали Wi‑Fi и осуществляли удаленное управление роботизированной платформой через камеру и компьютер. Главная цель — точечное внесение жидкости под каждое растение. Заведующая кафедрой электрификации и автоматизации АПК, куратор номинации Татьяна Гриднева подчеркнула: "Данное направление находится на пике актуальности для современного сельскохозяйственного производства. Программные алгоритмы и принципы управления, отработанные участниками, напрямую переносятся на реальную агротехнику".

Наиболее зрелищным стал этап "АгроРоботы": команды из двух человек за 10 минут выполнили комплекс логистических и производственных задач — сбор урожая моркови, погрузка тюков сена, транспортировка бидонов с молоком и вспашка.

Задачи по внедрению цифровых решений в различные отрасли, включая сельское хозяйство, ставит губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Беспилотные авиационные системы — ключевая отрасль для цифровой трансформации в Самарской области. В прошлом году с помощью беспилотных технологий уже обрабатывали свыше 250 тыс. га полей. Эти показатели подтверждают высокий потенциал отрасли", — ранее подчеркнул глава региона.

Региональный этап "АгроНТРИ-2026" организован в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства сельского хозяйства РФ. Организаторы — Фонд содействия инновациям и Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства. Финансирование обеспечено за счет гранта Общероссийского движения "Движение Первых".

По итогам двух дней регионального этапа "АгроНТРИ" будут названы имена победителей, которые представят Самарскую область в финале всероссийского этапа.