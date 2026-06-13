"Крылья Советов" намерены арендовать Никиту Салтыкова

"Крылья Советов" хотят арендовать полузащитника московского "Локомотива" Никиту Салтыкова с правом выкупа за 100 млн руб., сообщает bombardir.ru.
По данным издания, Главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов и генеральный директор Борис Ротенберг холодно восприняли эту идею.
При этом есть вариант, при котором Салтыков может стать частью сделки по переходу в "Локомотив" полузащитника самарцев Ивана Олейникова. Ранее появлялась информация, что на трансферном комитете москвичи определили, что клубу нужен 27-летний игрок самарского клуба.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.