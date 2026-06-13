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Футбол Спорт

"Крылья Советов" намерены арендовать Никиту Салтыкова

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" хотят арендовать полузащитника московского "Локомотива" Никиту Салтыкова с правом выкупа за 100 млн руб., сообщает bombardir.ru.

По данным издания, Главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов и генеральный директор Борис Ротенберг холодно восприняли эту идею.

При этом есть вариант, при котором Салтыков может стать частью сделки по переходу в "Локомотив" полузащитника самарцев Ивана Олейникова. Ранее появлялась информация, что на трансферном комитете москвичи определили, что клубу нужен 27-летний игрок самарского клуба.

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