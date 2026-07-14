Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Владимир Хубулов перешел в махачкалинское "Динамо"

Бывший полузащитник "Крыльев Советов" Владимир Хубулов подписал контракт с махачкалинским "Динамо" на правах свободного агента, сообщает пресс-служба дагестанского клуба.

Новобранец "Динамо" - воспитанник североосетинского футбола и академии "Краснодара".

Карьеру начинал в молодежной команде "Ахмата", затем перешел в "Зенит", где также выступал за молодежку.

На взрослом уровне в карьере Хубулова сначала была "Алания", за которую он провел два сезона в Первой лиге, сыграл более 50 матчей, забил девять мячей.

Затем Владимир стал игроком "Крыльев Советов" и, помимо выступлений за самарский клуб, на правах аренды играл за "Химки" и "Акрон" в Российской Премьер-Лиге. В элитном дивизионе на его счету 68 игр и восемь голов.