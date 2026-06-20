"Крылья Советов" подписали Мартина Крамарича и попрощались с Артемом Шуманским

ФК "Крылья Советов" подписали контракт на три года со словенским полузащитником Мартином Крамаричем, сообщает пресс-служба клуба.
С июля 2023 г. Крамарич выступал за "Сочи". За это время он провел 84 матча, забил 23 мяча и отдал 14 голевых передач.
До переезда в Россию футболист играл за клубы "Крка" и "Марибор", а также выступал на правах аренды в "Кршко" и "Браво".
Имеет опыт выступлений за сборные Словении: от юношеских и молодежной сборных до главной команды страны.
Футболист в ближайшее время присоединится к команде.
В то же по истечении контракта "Крылья Советов" покинул белорусский нападающий Артем Шуманский. Спортсмен провел за самарский клуб 12 матчей.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.