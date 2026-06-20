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Футбол Спорт

"Крылья Советов" подписали Мартина Крамарича и попрощались с Артемом Шуманским

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Крылья Советов" подписали контракт на три года со словенским полузащитником Мартином Крамаричем, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

С июля 2023 г. Крамарич выступал за "Сочи". За это время он провел 84 матча, забил 23 мяча и отдал 14 голевых передач.

До переезда в Россию футболист играл за клубы "Крка" и "Марибор", а также выступал на правах аренды в "Кршко" и "Браво".

Имеет опыт выступлений за сборные Словении: от юношеских и молодежной сборных до главной команды страны.

Футболист в ближайшее время присоединится к команде.

В то же по истечении контракта "Крылья Советов" покинул белорусский нападающий Артем Шуманский. Спортсмен провел за самарский клуб 12 матчей.

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