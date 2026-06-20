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Преступления Происшествия

Не сдавший на права житель Кинель-Черкасского района дважды за три месяца попался пьяным за рулем

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинель-Черкасском районе мужчина, не сдавший экзамен в ГАИ на право управления транспортными средствами, повторно в течение трех месяцев задержан полицейскими за рулем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В апреле текущего года сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району, находясь на маршруте патрулирования, остановили для проверки документов автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением 37-летнего местного жителя.

В ходе административной процедуры полицейские установили, что мужчина не имеет водительского удостоверения и по результатам медицинского освидетельствования находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно сведениям из базы МВД России, в январе текущего года селянин привлекался к административному наказанию в области дорожного движения. Тогда за отказ от медицинского освидетельствования не сдавшему экзамен в ГАИ местному жителю суд назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток. Соответствующих выводов злоумышленник не сделал и вновь нарушил закон.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Полицейские, которым подозреваемый пояснил, что ездил с друзьями за внезапно закончившимся среди пикника пивом, продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время дознавателем подано ходатайство в суд о наложении ареста на имущество подозреваемого в соответствии со ст. 115 УПК РФ "Наложение ареста на имущество". Транспортное средство, использованное злоумышленником при совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, по решению суда может быть изъято и обращено в собственность государства на основании обвинительного приговора.

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