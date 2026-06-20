Не сдавший на права житель Кинель-Черкасского района дважды за три месяца попался пьяным за рулем

В Кинель-Черкасском районе мужчина, не сдавший экзамен в ГАИ на право управления транспортными средствами, повторно в течение трех месяцев задержан полицейскими за рулем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В апреле текущего года сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району, находясь на маршруте патрулирования, остановили для проверки документов автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением 37-летнего местного жителя.
В ходе административной процедуры полицейские установили, что мужчина не имеет водительского удостоверения и по результатам медицинского освидетельствования находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно сведениям из базы МВД России, в январе текущего года селянин привлекался к административному наказанию в области дорожного движения. Тогда за отказ от медицинского освидетельствования не сдавшему экзамен в ГАИ местному жителю суд назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток. Соответствующих выводов злоумышленник не сделал и вновь нарушил закон.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Полицейские, которым подозреваемый пояснил, что ездил с друзьями за внезапно закончившимся среди пикника пивом, продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В настоящее время дознавателем подано ходатайство в суд о наложении ареста на имущество подозреваемого в соответствии со ст. 115 УПК РФ "Наложение ареста на имущество". Транспортное средство, использованное злоумышленником при совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, по решению суда может быть изъято и обращено в собственность государства на основании обвинительного приговора.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках