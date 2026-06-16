По поручению А. Бастрыкина возбуждено уголовное дело из‑за отсутствия дороги в поселке Самарской области

Следователи по поручению председателя СК России возбудили новое уголовное дело по статье о халатности из-за многолетней проблемы с дорогой в п. Калинка Самарской области, сообщает ведомство.
По версии следствия, администрация с. п. Дубовый Умет Волжского района не исполнила вступившее в законную силу судебное решение 2023 г. об обустройстве автомобильной дороги в п. Калинка. Дорога, ведущая к домам на ул. 8-я Просека, фактически отсутствует: имеется лишь отсыпанное грунтовое полотно, не обеспечивающее полноценное движение транспорта, в том числе экстренных служб. Сроки завершения работ неоднократно переносились.
Ранее по данному факту возбуждались уголовные дела, однако постановления о возбуждении от 10.11.2023 и 29.05.2024 были отменены заместителями прокурора Волжского района.
Теперь дело расследуется следственным отделом по городу Новокуйбышевску СУ СК России по Самарской области. "Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководителя следственного управления СК России по Самарской области", — уточнили в ведомстве.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках