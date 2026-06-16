По поручению А. Бастрыкина возбуждено уголовное дело из‑за отсутствия дороги в поселке Самарской области

Следователи по поручению председателя СК России возбудили новое уголовное дело по статье о халатности из-за многолетней проблемы с дорогой в п. Калинка Самарской области, сообщает ведомство.

По версии следствия, администрация с. п. Дубовый Умет Волжского района не исполнила вступившее в законную силу судебное решение 2023 г. об обустройстве автомобильной дороги в п. Калинка. Дорога, ведущая к домам на ул. 8-я Просека, фактически отсутствует: имеется лишь отсыпанное грунтовое полотно, не обеспечивающее полноценное движение транспорта, в том числе экстренных служб. Сроки завершения работ неоднократно переносились.

Ранее по данному факту возбуждались уголовные дела, однако постановления о возбуждении от 10.11.2023 и 29.05.2024 были отменены заместителями прокурора Волжского района.

Теперь дело расследуется следственным отделом по городу Новокуйбышевску СУ СК России по Самарской области. "Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководителя следственного управления СК России по Самарской области", — уточнили в ведомстве.