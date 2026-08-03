Тольяттинца заподозрили в краже более 300 тыс. руб. с банковского счета погибшего на СВО друга

В Тольятти полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже более 300 тыс. руб. с банковского счета погибшего на СВО друга, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В июле текущего года в дежурную часть за помощью обратилась женщина, заявившая, что она вступила в права наследования имущества своего погибшего на СВО брата и обнаружила, что с расчетного счета похищены более 300 тыс. рублей.

Полицейские запросили документы из финансовой организации, установили движение денежных средств, опросили заявителя и свидетелей. Из полученных документов установили адреса торговых точек, в которых после гибели собственника расплачивались банковской картой.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции предположили, что к хищению денег причастен 27-летний местный житель — друг детства брата заявителя.

Задержанный дал признательные показания и пояснил, что знакомый оставил ему банковскую карту и ПИН-код, на которую поступали государственные выплаты, для перечисления ему по мере необходимости денег в зону СВО. Житель Тольятти решил присвоить деньги путем оплаты товаров и услуг в различных магазинах. Полицейские установили, что хищениями злоумышленник занимался до и после того, как узнал, что друг погиб.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района Следственного управления УМВД России по г. Тольятти, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В рамках расследования уголовного дела полицейские продолжают сбор доказательств и характеризующих материалов, необходимых для направления в суд.