Тольяттинца заподозрили в краже более 300 тыс. руб. с банковского счета погибшего на СВО друга

В Тольятти полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже более 300 тыс. руб. с банковского счета погибшего на СВО друга, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В июле текущего года в дежурную часть за помощью обратилась женщина, заявившая, что она вступила в права наследования имущества своего погибшего на СВО брата и обнаружила, что с расчетного счета похищены более 300 тыс. рублей.
Полицейские запросили документы из финансовой организации, установили движение денежных средств, опросили заявителя и свидетелей. Из полученных документов установили адреса торговых точек, в которых после гибели собственника расплачивались банковской картой.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции предположили, что к хищению денег причастен 27-летний местный житель — друг детства брата заявителя.
Задержанный дал признательные показания и пояснил, что знакомый оставил ему банковскую карту и ПИН-код, на которую поступали государственные выплаты, для перечисления ему по мере необходимости денег в зону СВО. Житель Тольятти решил присвоить деньги путем оплаты товаров и услуг в различных магазинах. Полицейские установили, что хищениями злоумышленник занимался до и после того, как узнал, что друг погиб.
В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района Следственного управления УМВД России по г. Тольятти, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.
В рамках расследования уголовного дела полицейские продолжают сбор доказательств и характеризующих материалов, необходимых для направления в суд.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках