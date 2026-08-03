Государственные земельные инспекторы обсудили вопросы контрольно-надзорной деятельности

В Управлении Росреестра по Самарской области состоялось совещание по вопросам государственного земельного надзора. На встрече обсуждались изменения законодательства, достижение показателей эффективности деятельности Управления, в частности касающиеся контрольно-надзорной деятельности, рассказали о практическом применении мобильного приложения "Инспектор".
Отдельный блок встречи был посвящен организации деятельности земельных инспекторов: обсуждению показателей эффективности, типичным сложным ситуациям в практике и способам их решения. Важно отметить, что выявленные земельными инспекторами нарушения, должны быть не только зафиксированы и отработаны, но и проконтролированы устранения данных нарушений.
На мероприятии подробно разобрали актуальные правовые новеллы. В частности постановление правительства РФ от 1 июля 2026 года № 811, которое внесло изменения в положение о федеральном государственном земельном контроле (надзоре) (утверждено постановлением № 1081), вступающие в силу с 1 октября 2026 года.
Суть нововведений — в усилении дистанционных и цифровых методов контроля. Теперь надзорные органы получили четкий перечень признаков нарушений, которые выявляются автоматически — с помощью данных из госсистем, космических снимков, аэрофотосъемки, материалов с беспилотников.
Выявление такого индикатора — сигнал для инспектора, который вправе назначить контрольное мероприятие. Инспекторы получили разъяснения, как применять новые нормы на практике, чтобы избежать ошибок при проведении контрольно-надзорных мероприятий.
Одной из центральных тем стало внедрение мобильного приложения "Инспектор". Участники семинара изучили его функционал: как с помощью него проводить онлайн-консультации, профилактические визиты и дистанционные проверки с автоматической фиксацией геолокации, а также как фиксировать устранение нарушений (например, отправлять фото или видео). Инспекторам продемонстрировали алгоритм работы: от авторизации через ЕСИА до просмотра результатов в личном кабинете.
Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Омельченко подчеркнула: "Такой формат делает взаимодействие с контролируемыми лицами прозрачнее, сокращает временные затраты и помогает постепенно отказываться от бумажного документооборота. Не менее 80% всех профилактических мероприятий должны осуществляться с использованием приложения "Инспектор".
По итогам семинара участники смогли задать свои вопросы, обменяться опытом и получить практические рекомендации.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.