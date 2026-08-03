Государственные земельные инспекторы обсудили вопросы контрольно-надзорной деятельности

В Управлении Росреестра по Самарской области состоялось совещание по вопросам государственного земельного надзора. На встрече обсуждались изменения законодательства, достижение показателей эффективности деятельности Управления, в частности касающиеся контрольно-надзорной деятельности, рассказали о практическом применении мобильного приложения "Инспектор".

Отдельный блок встречи был посвящен организации деятельности земельных инспекторов: обсуждению показателей эффективности, типичным сложным ситуациям в практике и способам их решения. Важно отметить, что выявленные земельными инспекторами нарушения, должны быть не только зафиксированы и отработаны, но и проконтролированы устранения данных нарушений.

На мероприятии подробно разобрали актуальные правовые новеллы. В частности постановление правительства РФ от 1 июля 2026 года № 811, которое внесло изменения в положение о федеральном государственном земельном контроле (надзоре) (утверждено постановлением № 1081), вступающие в силу с 1 октября 2026 года.

Суть нововведений — в усилении дистанционных и цифровых методов контроля. Теперь надзорные органы получили четкий перечень признаков нарушений, которые выявляются автоматически — с помощью данных из госсистем, космических снимков, аэрофотосъемки, материалов с беспилотников.

Выявление такого индикатора — сигнал для инспектора, который вправе назначить контрольное мероприятие. Инспекторы получили разъяснения, как применять новые нормы на практике, чтобы избежать ошибок при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

Одной из центральных тем стало внедрение мобильного приложения "Инспектор". Участники семинара изучили его функционал: как с помощью него проводить онлайн-консультации, профилактические визиты и дистанционные проверки с автоматической фиксацией геолокации, а также как фиксировать устранение нарушений (например, отправлять фото или видео). Инспекторам продемонстрировали алгоритм работы: от авторизации через ЕСИА до просмотра результатов в личном кабинете.

Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Омельченко подчеркнула: "Такой формат делает взаимодействие с контролируемыми лицами прозрачнее, сокращает временные затраты и помогает постепенно отказываться от бумажного документооборота. Не менее 80% всех профилактических мероприятий должны осуществляться с использованием приложения "Инспектор".

По итогам семинара участники смогли задать свои вопросы, обменяться опытом и получить практические рекомендации.