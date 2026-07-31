В Самарской области креативным предпринимателям помогают масштабировать проекты

Креативные индустрии сегодня играют важную роль в экономическом развитии региона. В Самарской области активно поддерживают творческих предпринимателей, формируя комфортную деловую среду и разрабатывая специальные меры поддержки, направленные на продвижение креативных проектов и развитие предпринимательства в творческом секторе.
"Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона, а создаваемые условия позволяют таким проектам успешно развиваться и давать возможность самореализации для творческих и инициативных команд", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Тольяттинская компания BEREZA.LAB более 5 лет производит детские развивающие игры: сортеры, пазлы, головоломки, цифры, алфавиты и многое другое. На сегодняшний день в линейке насчитывается около 20 наименований, при этом ассортимент регулярно пополняется новыми играми.
Ежемесячно более 3 тысяч единиц продукции реализуют через маркетплейсы, а также оптовых заказчиков.
"В планах — только развиваться и расти. В ближайшее время будем смотреть в сторону расширения международных связей, искать партнеров в странах СНГ: Грузия, Армения", — подчеркивает директор компании ООО "БИТС-ЛАБ" Илья Бильчук.
В 2025 году компания стала одним из победителей грантового конкурса для креативных индустрий, который проводит минэкономразвития Самарской области. Предприятие получило грант в размере 500 тысяч рублей.
"Благодаря мерам господдержки наши возможности стали шире. На грант мы обновили оборудование. Это позволило нам уменьшить себестоимость, улучшить качество изделий и расширить возможности развития нашей товарной линейки", — подчеркивает руководитель компании.
Сегодня компания активно развивается и, чтобы защитить свой бренд от копирования и подтвердить качество своей продукции, обратилось в центр "Мой бизнес" за получением услуги по регистрации товарного знака. Комплексная услуга включает в себя как оказание консультационной помощи, так и проработку необходимого пакета документов.
В центрах "Мой бизнес" Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика": содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.