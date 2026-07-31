В Самаре водитель на Mercedes-Benz сбил пешехода

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В четверг, 30 июля, в 7:50 в Куйбышевском районе Самары под колеса авто попала женщина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области