В Ставропольском районе квадроцикл столкнулся с деревом, двое человек погибли

В субботу, 25 июля, в Ставропольском районе на лесной дороге водитель квадроцикла Stels Trophy Pro не справился с управлением и допустил наезд на дерево, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавшие водитель и 40-летний пассажир скончались на месте ДТП, еще один пассажир — 47-летний мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.