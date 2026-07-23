В Тольятти столкнулись две "Гранты", есть пострадавшие, включая ребенка

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В четверг, 23 июля, в 11:40 в Центральном районе Тольятти в ДТП с двумя "Грантами" пострадали два человека, включая 4-летнего ребенка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области