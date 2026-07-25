В Самаре погиб водитель мотоцикла, столкнувшегося с металлической опорой

В пятницу, 24 июля, в Кировском районе Самары,в ДТП погиб 44-летний водитель мотоцикла Motoland Enduro 250 (на регистрационном учете в Госавтоинспекции не состоит), сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, в 09:40 в районе дома №33 по ул. Садоводческого оврага он допустил наезд на металлическую опору справа по ходу движения.
Пострадавший водитель скончался по прибытии в медицинское учреждение, пассажиру – 43-летнему мужчине, рекомендовано амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!