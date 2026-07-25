В Волжском районе произошло ДТП с тремя автомобилями

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В субботу, 25 июля, на дороге "Самара - Новокуйбышевск" в Волжском районе столкнулись три автомобиля, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"