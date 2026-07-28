В пос. Мезавод иномарка сбила шедшего по "зебре" мальчика

В понедельник, 27 июля, в Красноглинском районе Самары под колеса автомобиля Omoda C5 попал девятилетний мальчик, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ДТП произошло в 14:35 в районе дома №50 по 2 кварталу пос. Мехзавод, когда мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Несовершеннолетний пострадавший на автомобиле скорой медицинской помощи доставлен в больницу, ему рекомендовано амбулаторное лечение.