Самарец, решивший подработать "закладчиком", предстанет перед судом

В полицию Самары поступила информация о возможной причастности 37-летнего местного жителя к незаконному обороту запрещенных веществ, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Мужчину задержали на пересечении улиц Советской Армии и Высоковольтной. Он добровольно выдал восемь свертков с наркотиками и сообщил, что дома еще есть свертки, подготовленные к сбыту через тайники-закладки. По месту жительства задержанного были изъяты 26 свертков с мефедроном массой 32 грамма, коробка, электронные весы и другие предметы для фасовки.

Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, трудился сборщиком очков. В интернете он нашел объявление о "легком заработке" и согласился участвовать в распространении запрещенных веществ. Действуя по указаниям куратора, он забирал партии наркотиков из тайников и планировал организацию их последующего сбыта.

Как пояснил сам задержанный, члены его семьи не знали о его противозаконной деятельности. Закладки он готовил, пока домочадцев не было дома, а к их возвращению проводил влажную уборку в квартире. Мужчина полностью признал вину. Довести противоправный умысел до конца он не смог, так как его действия пресекли сотрудники полиции.

Сейчас он заключен под стражу, возбуждены уголовные дела по статье: "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере", которые соединены в одно производство. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.