Самарец, решивший подработать "закладчиком", предстанет перед судом

В полицию Самары поступила информация о возможной причастности 37-летнего местного жителя к незаконному обороту запрещенных веществ, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Мужчину задержали на пересечении улиц Советской Армии и Высоковольтной. Он добровольно выдал восемь свертков с наркотиками и сообщил, что дома еще есть свертки, подготовленные к сбыту через тайники-закладки. По месту жительства задержанного были изъяты 26 свертков с мефедроном массой 32 грамма, коробка, электронные весы и другие предметы для фасовки.
Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, трудился сборщиком очков. В интернете он нашел объявление о "легком заработке" и согласился участвовать в распространении запрещенных веществ. Действуя по указаниям куратора, он забирал партии наркотиков из тайников и планировал организацию их последующего сбыта.
Как пояснил сам задержанный, члены его семьи не знали о его противозаконной деятельности. Закладки он готовил, пока домочадцев не было дома, а к их возвращению проводил влажную уборку в квартире. Мужчина полностью признал вину. Довести противоправный умысел до конца он не смог, так как его действия пресекли сотрудники полиции.
Сейчас он заключен под стражу, возбуждены уголовные дела по статье: "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере", которые соединены в одно производство. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках