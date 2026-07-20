Ссора из‑за денег закончилась убийством: в Самаре задержан 39‑летний мужчина

По версии СК, в пятницу, 17 июля, во время застолья в частном доме между подозреваемым и его 35‑летним знакомым возник конфликт на финансовой почве. Мужчина нанес оппоненту удары по голове, пострадавший умер на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый заключен под стражу. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках