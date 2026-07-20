Ссора из‑за денег закончилась убийством: в Самаре задержан 39‑летний мужчина

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По версии СК, в пятницу, 17 июля, во время застолья в частном доме между подозреваемым и его 35‑летним знакомым возник конфликт на финансовой почве. Мужчина нанес оппоненту удары по голове, пострадавший умер на месте.