Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили награды работникам АвтоВАЗа

В понедельник, 20 июля, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию Волжского автомобильного завода, и вручили государственные и региональные награды работникам предприятия.
Церемония прошла на площадке АО "АвтоВАЗ". Сегодня группа компаний объединяет четыре автозавода и более 45 тыс. работников. Ядром масштабной экосистемы является Тольяттинский автогигант.
Обращаясь к сотрудникам и ветеранам завода, Игорь Комаров поздравил их с юбилейной датой: "60 лет — это целая эпоха. Рабочие, строители, инженеры, конструкторы — это ваш завод, ваша жизнь и ваши достижения. Успехи и трудности, взлеты и падения, современные цеха и роботизация, научно-технический центр, новаторские решения и главное — миллионы автомобилей".
Полпред особо отметил, что при поддержке президента страны Владимира Путина и правительства России были приняты меры для возобновления производства, обеспечения стабильной работы предприятия и выхода на траекторию устойчивого развития.
Глава региона также поздравил присутствующих с юбилеем, подчеркнув, что АвтоВАЗ для Тольятти — это градообразующее предприятие, для Самарской области — флагман промышленности, а для всей страны — целая отрасль.
"Десятилетиями именно здесь создавался настоящий технологический суверенитет, замечательные машины, которые во многих семьях любимы. Совершенствовались технологические линии, внедрялись новые решения. И за всем этим стоите вы, люди, которые своим трудом, своей преданностью делу создают продукцию, достойную нашей великой страны", — сказал губернатор.
В ходе церемонии Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили государственные и региональные награды работникам АвтоВАЗа, внесшим значительный вклад в развитие предприятия и отечественного автомобилестроения.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.