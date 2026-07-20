Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили награды работникам АвтоВАЗа

В понедельник, 20 июля, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию Волжского автомобильного завода, и вручили государственные и региональные награды работникам предприятия.

Церемония прошла на площадке АО "АвтоВАЗ". Сегодня группа компаний объединяет четыре автозавода и более 45 тыс. работников. Ядром масштабной экосистемы является Тольяттинский автогигант.

Обращаясь к сотрудникам и ветеранам завода, Игорь Комаров поздравил их с юбилейной датой: "60 лет — это целая эпоха. Рабочие, строители, инженеры, конструкторы — это ваш завод, ваша жизнь и ваши достижения. Успехи и трудности, взлеты и падения, современные цеха и роботизация, научно-технический центр, новаторские решения и главное — миллионы автомобилей".

Полпред особо отметил, что при поддержке президента страны Владимира Путина и правительства России были приняты меры для возобновления производства, обеспечения стабильной работы предприятия и выхода на траекторию устойчивого развития.

Глава региона также поздравил присутствующих с юбилеем, подчеркнув, что АвтоВАЗ для Тольятти — это градообразующее предприятие, для Самарской области — флагман промышленности, а для всей страны — целая отрасль.

"Десятилетиями именно здесь создавался настоящий технологический суверенитет, замечательные машины, которые во многих семьях любимы. Совершенствовались технологические линии, внедрялись новые решения. И за всем этим стоите вы, люди, которые своим трудом, своей преданностью делу создают продукцию, достойную нашей великой страны", — сказал губернатор.

В ходе церемонии Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили государственные и региональные награды работникам АвтоВАЗа, внесшим значительный вклад в развитие предприятия и отечественного автомобилестроения.