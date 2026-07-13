В трех районах области сменились руководители отделов полиции

В понедельник, 13 июля, руководство ГУ МВД России по Самарской области представило личному составу новых руководителей территориальных органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ведомства.
Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов представил нового начальника Отдела МВД России по г. Отрадному - подполковника полиции Евгения Евдокимова.
Евгений Васильевич Евдокимов родился в 1981 г. в Отрадном. Службу в органах внутренних дел начал в 2007 г. в Госнаркоконтроле г. Отрадный. В 2008 г. окончил Московский институт права по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", в 2020 г. Московский финансово–промышленный университет по специальности "Юриспруденция". С 2023 г. до нового назначения являлся заместителем начальника Отдела МВД России - начальником полиции ОМВД России по г. Отрадному.
Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник полиции полковник полиции Александр Якубенко представил нового начальника Отделения МВД России по Елховскому району - подполковника полиции Николая Зюзина.
Николай Петрович Зюзин родился в 1983 г. в г. Кок-Янгак Ошской области (Кыргызстан). Службу в органах внутренних дел начал в 2006 г. в патрульно-постовой службе по Красноярскому району Самарской области. В 2014 г. окончил Московский государственный университет приборостроения и информатики по специальности "Юриспруденция". С 2023 г. до нового назначения являлся заместителем начальника Отдела МВД России - начальником полиции ОМВД России по Кошкинскому району.
Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев представил нового начальника Отдела МВД России по Волжскому району подполковника полиции Рамиля Хаметова.
Рамиль Ряшитович Хаметов родился в 1988 г. в г. Жуковский Московской области. Службу в органах внутренних дел начал в 2011 г. в подразделении участковых уполномоченных милиции Волжского района. В 2010 г. окончил Самарский юридический институт ФСИН России по специальности "Юриспруденция". С 2025 г. до нового назначения являлся заместителем начальника Отдела МВД России - начальником полиции ОМВД России по Волжскому району.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.