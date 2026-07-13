В трех районах области сменились руководители отделов полиции

В понедельник, 13 июля, руководство ГУ МВД России по Самарской области представило личному составу новых руководителей территориальных органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов представил нового начальника Отдела МВД России по г. Отрадному - подполковника полиции Евгения Евдокимова.

Евгений Васильевич Евдокимов родился в 1981 г. в Отрадном. Службу в органах внутренних дел начал в 2007 г. в Госнаркоконтроле г. Отрадный. В 2008 г. окончил Московский институт права по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", в 2020 г. Московский финансово–промышленный университет по специальности "Юриспруденция". С 2023 г. до нового назначения являлся заместителем начальника Отдела МВД России - начальником полиции ОМВД России по г. Отрадному.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник полиции полковник полиции Александр Якубенко представил нового начальника Отделения МВД России по Елховскому району - подполковника полиции Николая Зюзина.

Николай Петрович Зюзин родился в 1983 г. в г. Кок-Янгак Ошской области (Кыргызстан). Службу в органах внутренних дел начал в 2006 г. в патрульно-постовой службе по Красноярскому району Самарской области. В 2014 г. окончил Московский государственный университет приборостроения и информатики по специальности "Юриспруденция". С 2023 г. до нового назначения являлся заместителем начальника Отдела МВД России - начальником полиции ОМВД России по Кошкинскому району.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев представил нового начальника Отдела МВД России по Волжскому району подполковника полиции Рамиля Хаметова.

Рамиль Ряшитович Хаметов родился в 1988 г. в г. Жуковский Московской области. Службу в органах внутренних дел начал в 2011 г. в подразделении участковых уполномоченных милиции Волжского района. В 2010 г. окончил Самарский юридический институт ФСИН России по специальности "Юриспруденция". С 2025 г. до нового назначения являлся заместителем начальника Отдела МВД России - начальником полиции ОМВД России по Волжскому району.