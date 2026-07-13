Александр Живайкин подал документы на выдвижение в Госдуму

Депутат Самарской губернской думы, координатор партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области Александр Живайкин подал документы для участия в выборах депутатов Государственной думы РФ. Заявление и полный пакет бумаг были переданы кандидатом в избирательную комиссию Самарской области лично.
Документы у парламентария принял заместитель председателя облизбиркома Алексей Солдатов. Он отметил, что старт кампании - всегда ответственный момент для каждого кандидата, независимо от уровня выборов.
"Наступающий период важен для всех участников процесса, от федеральных до местных кампаний. Главное - строго соблюдать правовые нормы и работать исключительно в правовом поле. Это гарантия легитимности и доверия граждан к выборам", - подчеркнул он.
В Самарской губернской думе Живайкин работал в Кинельском избирательном округе N24, в нижней палате парламента он намерен представлять интересы 163-го округа.
"Готов пройти все этапы кампании и вести открытую, честную борьбу за право представлять жителей региона на федеральном уровне. В Самарской губернской думе я занимался конкретными задачами: встречался с людьми, помогал территориям, участвовал в разработке региональных законов. В Госдуме каждое решение влияет на жизнь миллионов людей по всей стране. Это новый уровень ответственности. Идти в Госдуму впервые - значит работать для Самарской области и всей России с еще большей самоотдачей и принципиальностью.
Отдельно хочу сказать слова признательности руководству партии за доверие и поддержку - это серьезный аванс, который я намерен оправдать делами", - поделился планами Александр Живайкин.
Напомним, выборы в Государственную думу IX созыва пройдут в единый день голосования с 18 по 20 сентября. В Самарской области жителям предстоит определиться, кто будет представлять их интересы в региональном парламенте.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.