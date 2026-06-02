В предварительном голосовании ЕР приняли участие более чем 1300 участников спецоперации

"Единая Россия" подвела итоги предварительного голосования-2026. Партия подчеркивает: главное в этой процедуре - решение остается за людьми. Именно избиратели определили, кто войдет в списки на предстоящих осенних выборах.

Председатель партии Дмитрий Медведев обратил внимание на народо-ориентированный характер процедуры: "ЕР руководствуется принципом "все решают люди". Избирателям даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти. Это наша позиция, она проверена временем. Она предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами. Такой подход означает политическую зрелость партии, ее готовность работать в интересах миллионов людей".

На участие в предварительном отборе по всем уровням поступило 22 тыс. заявлений. Голосование привлекло более 10 млн избирателей, что свидетельствует о доверии общества к механизму открытого отбора и о желании людей лично влиять на формирование партийных списков.

Особенно заметным оказался поток заявок от участников специальной военной операции: они подали более 1300 заявок, из них 480 вошли в число победителей в предварительном голосовании. Комментируя этот факт, Дмитрий Медведев отметил: "Это хороший результат. И лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам - тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО".

Председатель партии также отметил высокую конкуренцию за места: в среднем почти 12 претендентов боролись за одно место в Государственной думе, а по региональным спискам - около семи человек на место. Это, по его словам, усиливает ответственность кандидатов перед избирателями и повышает качество представительства.

"Единая Россия" остается единственной партией в стране, которая на постоянной основе проводит открытый предварительный отбор кандидатов на всех уровнях власти и предоставляет право формировать списки самим избирателям. С 2009 года участие в предварительном голосовании - обязательное требование для всех претендентов от партии, что, по мнению руководства, повышает ответственность и качество будущих депутатов.

Наполнение Народной программы также продолжилось с активным участием граждан: в нее уже поступило свыше 1,5 млн предложений. Предварительный анализ выделил семь ключевых вызовов, которые партия намерена адресовать кандидатам.

Руководство партии рассматривает итоги предварительного голосования‑2026 и поступившие материалы Народной программы как прочную платформу для подготовки к осенней кампании и для дальнейшей работы в интересах миллионов граждан.

