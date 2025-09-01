"Золотой стандарт" упорядочит работу независимых общественных наблюдателей на выборах в ЕДГ-2025

Общественные штабы по наблюдению за выборами в регионах получили обновленный "золотой стандарт" общественного мониторинга за ходом голосования.

Он разработан в формате чек-листов, облегчающих мониторинг за ходом голосования. Специальные чек-листы разработаны для наблюдения в приграничных регионах, для досрочного голосования, для экстерриториальных участков, а также для голосования на придомовых территориях и в населенных пунктах. Об этом стало известно на расширенном заседании Координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием.

"На региональные общественные штабы ложилась основная тяжесть общественного контроля за выборами. Стандарт по общественному наблюдению — основной чек-лист, который включает в себя огромное количество вопросов, на каждый из которых абсолютно однозначно можно ответить "да" или "нет". Наш большой общий плюс заключается в том, что в наших стандартах нет никаких двусмысленностей и интерпретаций", — отметил сопредседатель Координационного совета при

ОП РФ по общественному контролю за голосованием, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Максим Григорьев.

"На сегодняшний момент в Самарской области заканчивается череда обучающих семинаров для кандидатов в общественные наблюдатели. Мы видим большой интерес со стороны наблюдательного сообщества", — рассказал член ОП РФ, председатель регионального Общественного штаба Павел Покровский и отметил, что также есть большой интерес со стороны молодых юристов к работе в системе общественного наблюдения.

Обновленный "золотой стандарт" значительно облегчит и упорядочит работу наблюдателей на избирательных участках. Эти чек-листы позволят проверить как подготовлено помещение, как соблюдается избирательное законодательство и как проходит подсчет голосов. Единообразный подход к общественному наблюдению сделает все выборные процессы еще более открытыми и прозрачными.

В Самарской области в единый день голосования, 12, 13, 14 сентября, состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Жители Самары, Жигулевска, Кинеля, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Чапаевска смогут выбрать депутатов в городские думы, а в муниципалитетах проголосуют за депутатов городских и сельских поселений.