Директор Самарского филиала "Т Плюс" встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ

Директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов провёл лекцию для студентов теплоэнергетического факультета (ТЭФ) кафедры "Тепловые электрические станции" Самарского государственного технического университета. Данное мероприятие открыло серию встреч будущих теплоэнергетиков с руководителями крупнейшей энергетической компании региона.

Марат Феткуллов рассказал студентам об особенностях региональной энергосистемы, отличиях подхода к запуску новых мощностей в советское время и в нынешних реалиях рынка электроэнергетики. Отдельное внимание руководитель Самарского филиала "Т Плюс" уделил преимуществам централизованной системы теплоснабжения перед децентрализованной (крышными котельными).

В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании. Их интересовал личный опыт построения карьеры в отрасли, важные качества для профессионального успеха в энергетике и корпоративные программы "Т Плюс" для быстрой адаптации в коллективе компании.

"Мы активно взаимодействуем с Политехом в части подготовки кадров для наших производственных предприятий. При этом мы постоянно внедряем новые профориентационные проекты, цель которых — сформировать у студентов компетенции, востребованные работодателем, и ускорить адаптацию новых сотрудников на действующем энергетическом производстве. Уверен, личные встречи с ребятами — ещё один эффективный инструмент по привлечению выпускников вуза к построению успешной карьеры в энергетике", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

В ближайшее время встречи студентов с энергетиками "Т Плюс" в формате лекций продолжатся.