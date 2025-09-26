Завершился прием заявок на конкурс "Молодой ученый"

В четверг, 25 сентября, завершился прием заявок на областной конкурс "Молодой ученый", организованный министерством науки и высшего образования Самарской области.

"Мы очень рады, что талантливая молодежь нашего региона проявляет такой активный интерес к участию в конкурсе. Это подтверждает, что в Самарской области создаются все условия для развития научной деятельности молодых ученых. Мы уверены, что конкурс станет стимулом для новых достижений и открытий", — отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Конкурс традиционно вызывает высокий интерес у талантливой молодежи региона. В этом году на конкурс поступило 275 заявок из 12 университетов и научных организаций. Лидерами по количеству заявок являются Самарский университет им. Королева, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный медицинский университет, Приволжский государственный университет путей сообщения.

Наибольшее количество заявок подано по направлению "Технические науки" — более 150. Самыми активными при подаче заявок являются студенты.

Теперь к работе приступят эксперты, которым предстоит оценить заявки участников. Научный совет областного конкурса "Молодой ученый" определит победителей.

Размер выплат студентам составит 50 тыс. рублей, аспирантам и соискателям ученой степени кандидата наук — 100 тыс. рублей, кандидатам наук — 150 тыс. рублей. Церемония награждения победителей конкурса запланирована на ноябрь.