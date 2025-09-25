Авито Услуги: жители Самары активно учат восточные языки

Эксперты Авито Услуг проанализировали динамику спроса на занятия с репетиторами по иностранным языкам с мая текущего года, сравнили данные с прошлым годом и выявили наиболее востребованные языки, которые осваивают жители Самары и Самарской области.

В Самаре наблюдается настоящий бум на изучение восточных языков. В лидерах спроса — японский язык. Спрос на услуги репетиторов вырос практически в 6 раз в сравнении с прошлым годом.

На втором месте — корейский язык с ростом интереса на 89%. На третьем месте по востребованности — китайский язык, спрос на обучение вырос в городе на 30%. Что касается классических иностранных языков, чаще всего жители Самары учили французский (+15%), немецкий (+14%) и итальянский (+11%) языки.

В Самарской области картина несколько отличается. В лидерах спроса у жителей области также сохраняется обучение японскому языку: рост в 4 раза. А вот на втором месте по интересу — немецкий язык с ростом практически в 3 раза.

На третьем месте в области — корейский язык с ростом интереса на 57%, а на четвертом — французский язык (+46%). Замыкает пятерку лидеров — иврит с ростом на 22%. Китайским же языком в Самарской области жители стали интересоваться всего на 16% чаще.

В целом, в Приволжском федеральном округе по данным Авито Услуг наблюдается следующая динамика по интересу к иностранным языкам: иврит (+72%), японский (+29%), немецкий (+10%), итальянский (+9%).

Данные Авито Услуг демонстрируют растущий интерес жителей столицы региона к изучению восточных языков и, в целом, основных популярных языков мира. Напомним, что стоимость одного занятия с репетитором по иностранным языкам в Самаре и области начинается от 700 рублей.