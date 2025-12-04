Подведены итоги юбилейного года "Недели без турникетов"

В 2025 году Всероссийская акция "Неделя без турникетов", реализуемая Союзом машиностроителей России при поддержке предприятий и образовательных организаций, отметила свое десятилетие. За это время проект стал одним из главных профориентационных инструментов страны, знакомящим школьников и студентов с современным производством и инженерными профессиями. Акция проводится дважды в год — в апреле и октябре, ее формат позволяет будущим инженерам увидеть реальные производственные процессы, познакомиться с технологиями и попробовать себя в роли специалистов разных направлений.

Юбилейный год прошел с впечатляющими результатами: акция объединила свыше 510 тысяч участников — на 22 тысячи больше, чем годом ранее. Свои площадки для школьников и студентов открыли 759 организаций из 69 субъектов РФ. В осеннем этапе акции по всей стране приняли участие более 253 тысяч человек, посетивших 561 организацию в 66 регионах.

В Воронежской области осенний этап "Недели без турникетов" прошел при поддержке Воронежского регионального отделения СоюзМаш, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех). В акции приняли участие более 300 школьников и студентов. Они посетили ведущие промышленные предприятия региона. Поддержка банка помогает развивать кадровый потенциал Воронежской области и укреплять связь между образованием и производством.

Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев подчеркнул важность акции для профессионального самоопределения молодежи: "Для многих ребят экскурсия на предприятие становится моментом, когда абстрактное представление о профессии превращается в личный интерес и осознанный выбор. "Неделя без турникетов" позволяет увидеть инженерный труд изнутри и понять, что современная промышленность — это пространство возможностей, технологий и роста", — отметил он.

Юбилейный год подтвердил, что интерес к инженерным специальностям продолжает расти, а предприятия готовы поддерживать это движение, открывая свои производственные площадки и вовлекая школьников и студентов в реальные технологические процессы.