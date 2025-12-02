16+
Образование Общество

Просто и понятно о науке: молодые ученые Самарской области презентуют разработки на Science Slam Samara

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
10 декабря в областной столице состоится научное сражение в формате Science Slam Samara.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории. Гостей мероприятия ждут увлекательные научные выступления молодых ученых в форме живого рассказа о реальных исследованиях, которые меняют наш мир. При этом зрители — полноценные участники шоу и члены жюри.

Science Slam — это международный формат популяризации науки, который успешно проходит в более чем 30 странах мира. Движение существует в России с 2012 года. Его цель — показать, что наука может быть понятной, интересной и даже веселой, а ученые — это яркие личности с чувством юмора. Это встреча для всех, кто интересуется современной наукой, технологиями и ищет новые идеи.

Событие пройдет при поддержке минэкономразвития Самарской области, благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

"Самарская область является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны. Здесь рождаются и внедряются передовые технологии, готовятся кадры для решения крупных научно-технологических задач. Подобные мероприятия помогают популяризировать науку, вовлекать молодых людей в научную деятельность, показывать всем, что это интересно", — сказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

10 декабря на одной сцене встретятся молодые ученые из шести университетов Самарской области:

  • Ольга Торпищева (СамГТУ), расскажет про флюс, его способность соединять несоединимое и то, как это используется в пайке;
  • Артем Алексенцев (Самарский университет), поведает про то, как из набора данных и большого числа неопределенностей можно получить характеристики по эмиссии загрязняющих веществ на раннем этапе проектирования;
  • Виктор Ушаков (ПГУТИ), представит, как за минуту устроить дрону DDoS, спуфинг GPS и полный blackout — и всё это в песочнице;
  • Захарий Казанцев (СамГАУ), презентует методику изготовления анатомического препарата "Диафонизация";
  • Анна Никанова (Университет сервиса), расскажет, как искусственный интеллект меняет наши привычки, поведение и культуру;
  • Дарья Мельникова (СамГМУ), продемонстрирует компактное устройство для повседневного мониторинга мозговой активности.

Новогодний Science Slam Samara пройдет 10 декабря в 19.00 в ивент-холле "Сигнал" (ул. Лесная, 23к2).

Вход свободный, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Организаторы мероприятия Science Slam Samara и StartupSamara. Партнер онлайн-трансляции — социальная сеть ВКонтакте.

