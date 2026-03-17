10 проектов представили участники шестого потока "Школьного инициативного бюджетирования" в Самаре

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре подвели итоги шестого потока проекта "Школьное инициативное бюджетирование". Свои проекты, связанные с улучшением школьной среды и инфраструктуры, представили участники десяти школ города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Школьное инициативное бюджетирование — это живой развивающийся проект, который стартовал в Самаре как пилотная программа в 2023 году. Школьникам выделяется определенный бюджет, а они — от идеи до финальной реализации — создают то, что нужно им самим. Уже третий год проект не просто работает — он масштабируется. В последнем потоке ещё 10 школ освоили технологию ШкИБ и воплотили свои идеи, а общее число муниципальных учреждений, владеющих этой технологией, достигло 60. Но главная уникальность — не в цифрах. Она в том, как меняется роль ребят: они превращаются в настоящих соавторов школьной среды, выбирают дизайн пространство, контролируют каждый этап, а в дальнейшем бережно относятся к тому, что создали своими руками", — отметила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

Ученики гимназии № 3 представили "Столовую будущего" и разместили в ней столы, диваны, кухонную зону и кулер с горячей и холодной водой. Команда школы № 128 — "Развивающее пространство с настольными играми", а ученики школы № 146 обновили свой актовый зал: там появились микшерный пульт, напольные колонки и микрофон. Также были представлены проекты "Отдыхаем на диванчиках" (школа № 25), "Крутой актовый зал" (школа № 99), "Уютная школа отдыха" (школа № 91), "Школьная парковка для велосипедов и самокатов "Точка парковки" (школа № 92), "Озорная зона" (гимназия "Перспектива") и "Интерактивная математика" (школа № 121). 

Школа № 157 представила проект "Экотренд" — как рассказали его авторы, идея создания тематической зоны отдыха с растениями и системой сортировки мусора получила мощную поддержку учеников. 

"Наша идея "Экотренд" победила с огромным отрывом. Это уютная зона отдыха с диванами, пальмами и кулером, где, например, можно отдохнуть после двух сложных предметов. Пока занимались в "Школе ШкИБ", научились работать в команде с незнакомыми ребятами, быстро проводить мозговой штурм, идти на компромиссы и не стесняться предлагать свое. Это отличная возможность реализовать свои идеи и делать нашу школу лучше", — поделилась ученица школы № 157 Дарья Агущина.

Завершился фестиваль "Школьного инициативного бюджетирования" подведением итогов конкурса на приз зрительских симпатий. Победителем стала школа № 146, коллектив которой получил сладкий пирог с аббревиатурой "ШкИБ".

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

