ВТБ выступит партнером новой магистерской программы Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

Банк ВТБ наряду с Альфа-Банком, Мосбиржей и Сбером, при экспертной поддержке Банка России, выступит партнером магистерской программы "Бизнес-аналитика и цифровые решения в финансах" по направлению "Бизнес-информатика", которую запускает Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ. Обучение стартует в сентябре 2026 года.
Ключевая особенность программы — глубокая вовлеченность бизнеса в образовательный процесс. Эксперты банков, Московской биржи и регулятора вместе с преподавателями ВШБ ВШЭ будут вести лекции и семинары, курировать проектную и научно-исследовательскую работу, а также предлагать темы выпускных квалификационных работ (ВКР) на основе реальных задач отрасли. Представители компаний войдут в состав приемной комиссии и комиссий по защите ВКР.
Магистратура рассчитана на выпускников бакалавриата и специалитета с сильной подготовкой в области математики, информатики, статистики и программирования. Ключевая цель — подготовить квалифицированных специалистов, способных решать комплексные аналитические задачи для цифровой трансформации финансового сектора.
Подробная информация о программе "Бизнес-аналитика и цифровые решения в финансах" доступна на сайте НИУ ВШЭ.
