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Образование Общество

Сбер: подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых знаний и AI

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Самарской области, Сбер и школа программирования Алгоритмика заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых компетенций и внедрения технологий искусственного интеллекта в региональную систему образования.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Документ призван продолжать масштабировать успешный опыт Самарской области: в регионе на базе 64 образовательных организаций реализуется проект Алгоритмики "Непрерывная система развития цифровых и ИИ-навыков". Дальнейшее сотрудничество позволит значительно расширить проект в новом учебном году для 7600 школьников 5-8 классов, 150 образовательных организаций и 160 педагогов региона.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Поддержка образования и развитие цифровой культуры — один из наших приоритетов. Мы объединяем усилия с правительством Самарской области и экспертами Алгоритмики, чтобы продолжать создавать современную среду для обучения детей и преподавателей. Совместные проекты, соревнования в IT-дисциплинах и доступ к качественному образовательному контенту помогут повысить уровень владения цифровыми навыками и искусственным интеллектом".

Проект направлен на системное развитие цифровых компетенций педагогов и школьников: от повышения квалификации учителей с использованием ИИ до поддержки проектной деятельности учеников с наставничеством профессионалов отрасли.

Павел Финк, заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

"Умение работать с технологиями искусственного интеллекта — уже не дополнительный навык, а базовая компетенция, которая определит профессиональные возможности наших детей в будущем. И для нас принципиально важно увеличивать охват проекта, число участников и площадок, где он реализуется. Наше соглашение направлено на решение актуальных задач: цифровую трансформацию экономики, необходимость внедрения современных инструментов в образовательный процесс, повышение квалификации наших педагогов, подготовку кадров для новых отраслей. Мы благодарны партнёрам за совместную работу — вместе мы сможем обеспечить школьникам и учителям Самарской области доступ к самым передовым образовательным решениям".

Занятия в рамках проекта проходят на интерактивной образовательной платформе Алгоритмика, в рамках внеурочной деятельности. Ребята осваивают курсы "Основы программирования" (5 класс) и "Основы программирования на Python" (7 класс), по итогам обучения проходят итоговое тестирование и подтверждают освоение программы. Уроки проводят учителя школ, которые благодаря проекту значительно расширили свои компетенции в сфере цифровых навыков и ИИ.

Станислав Косарев, директор департамента по работе с государственным сектором школы программирования Алгоритмика:

"Для Самарской области развитие цифровых и ИИ-навыков школьников — это часть долгосрочной подготовки кадров для экономики будущего. Совместно с правительством Самарской области мы масштабируем модель, которая уже показала результат. Наш формат позволяет встроить современные практики, направленные на формирование цифровых навыков среди преподавателей и обучающихся, в образовательную среду региона".

Ещё одним успешным кейсом этого учебного года стал курс "Искусственный интеллект" на базе МБОУ "Самарский спортивный лицей". Ученики уже прошли 18 тематических уроков и по итогам обучения показали хорошие результаты освоения программы. Показатели вовлеченности составили 85%, а средняя успеваемость учеников — 68%.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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