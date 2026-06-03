Сбер: подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых знаний и AI

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Самарской области, Сбер и школа программирования Алгоритмика заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых компетенций и внедрения технологий искусственного интеллекта в региональную систему образования.

Документ призван продолжать масштабировать успешный опыт Самарской области: в регионе на базе 64 образовательных организаций реализуется проект Алгоритмики "Непрерывная система развития цифровых и ИИ-навыков". Дальнейшее сотрудничество позволит значительно расширить проект в новом учебном году для 7600 школьников 5-8 классов, 150 образовательных организаций и 160 педагогов региона.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Поддержка образования и развитие цифровой культуры — один из наших приоритетов. Мы объединяем усилия с правительством Самарской области и экспертами Алгоритмики, чтобы продолжать создавать современную среду для обучения детей и преподавателей. Совместные проекты, соревнования в IT-дисциплинах и доступ к качественному образовательному контенту помогут повысить уровень владения цифровыми навыками и искусственным интеллектом".

Проект направлен на системное развитие цифровых компетенций педагогов и школьников: от повышения квалификации учителей с использованием ИИ до поддержки проектной деятельности учеников с наставничеством профессионалов отрасли.

Павел Финк, заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

"Умение работать с технологиями искусственного интеллекта — уже не дополнительный навык, а базовая компетенция, которая определит профессиональные возможности наших детей в будущем. И для нас принципиально важно увеличивать охват проекта, число участников и площадок, где он реализуется. Наше соглашение направлено на решение актуальных задач: цифровую трансформацию экономики, необходимость внедрения современных инструментов в образовательный процесс, повышение квалификации наших педагогов, подготовку кадров для новых отраслей. Мы благодарны партнёрам за совместную работу — вместе мы сможем обеспечить школьникам и учителям Самарской области доступ к самым передовым образовательным решениям".

Занятия в рамках проекта проходят на интерактивной образовательной платформе Алгоритмика, в рамках внеурочной деятельности. Ребята осваивают курсы "Основы программирования" (5 класс) и "Основы программирования на Python" (7 класс), по итогам обучения проходят итоговое тестирование и подтверждают освоение программы. Уроки проводят учителя школ, которые благодаря проекту значительно расширили свои компетенции в сфере цифровых навыков и ИИ.

Станислав Косарев, директор департамента по работе с государственным сектором школы программирования Алгоритмика:

"Для Самарской области развитие цифровых и ИИ-навыков школьников — это часть долгосрочной подготовки кадров для экономики будущего. Совместно с правительством Самарской области мы масштабируем модель, которая уже показала результат. Наш формат позволяет встроить современные практики, направленные на формирование цифровых навыков среди преподавателей и обучающихся, в образовательную среду региона".

Ещё одним успешным кейсом этого учебного года стал курс "Искусственный интеллект" на базе МБОУ "Самарский спортивный лицей". Ученики уже прошли 18 тематических уроков и по итогам обучения показали хорошие результаты освоения программы. Показатели вовлеченности составили 85%, а средняя успеваемость учеников — 68%.