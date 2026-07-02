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Образование Общество

В Самарской области стартует конкурс программ развития инженерных школ

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство науки и высшего образования Самарской области начинает прием заявок на участие в конкурсе программ развития инженерных школ, расположенных на территории региона. Цель конкурса — присвоить этим школам статус "Инженерная школа Самарской области".

Прием заявок начнется 6 июля в 9:00 (по Самарскому времени) и завершится 7 сентября в 18:00. В конкурсе могут участвовать программы развития инженерных школ, утвержденные не ранее 2026 г. и рассчитанные на срок не менее трех лет. Они должны быть ориентированы на следующие направления: информационные и телекоммуникационные технологии, биоинженерия и промышленное обеспечение транспортной мобильности.

"Инженерные школы играют ключевую роль в решении задач высокотехнологичных компаний и являются основой технологического лидерства страны. В рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы", который предполагает создание к 2030 г. не менее 100 таких школ, в нашем регионе с 2025 г. начали отбирать программы развития региональных инженерных школ по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева. Это положительно влияет на научно-образовательный потенциал университетов, их участие в социально-экономическом развитии региона и повышает их шансы на участие в федеральном проекте", — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В 2025 г. победителем аналогичного конкурса стала инженерная школа Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Индустриальным партнером вуза выступил холдинг "Технодинамика". В 2025 г. к деятельности Инженерной школы СамГТУ присоединилось 9 аспирантов и 38 студентов, три человека защитили диссертации, а 8 инженеров одного из промышленных предприятий региона прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования. Объем привлеченного финансирования на исследования и разработки составил более 150 млн руб., а учебные и научные лаборатории были оснащены современным оборудованием.

Более подробную информацию о сроках и условиях конкурса можно найти на сайте министерства: nauka.samregion.ru.

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