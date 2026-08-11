Школьники из Самарской области - бронзовые призеры 13 Международного молодежного робототехнического конкурса IYRC-2026

Конкурс IYRC-2026 проводился в Южной Корее. Это одно из крупнейших мировых событий в сфере образовательной робототехники.

В этом году конкурс объединил около 1600 участников из 13 стран, а главной темой стала "Инновации в области искусственного интеллекта".

Россию и Самарскую область на IYRC-2026 представила команда Самарского "Кванториума": Кирилл Павлушин, Диана Лурсманашвили, Никита Стручков, Игорь Любимов.

Ребята представили проект "АгроРобот" - робот для сельского хозяйства, с помощью которого при применении искусственного интеллекта возможно культивировать почву. По итогам состязаний команда получила третье место.

"Для нашей команды это событие стало не просто состязанием, а настоящим праздником творчества и дружбы - такой опыт мы будем бережно хранить и с теплотой вспоминать долгие годы. Высокая оценка жюри особенно ценна для нас как для дебютантов на соревнованиях такого уровня - это признание вдохновляет на новые достижения и смелые инженерные решения", - прокомментировал наставник команды Игорь Стрыгин.

Помимо соревнований, программа включала научные эксперименты, образовательные мероприятия, экскурсии, площадки для обмена опытом между юными инженерами, наставниками и экспертами со всего мира.