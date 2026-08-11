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Образование Общество

Лучшим студентам аэрокосмической отрасли присудили премию имени Д. И. Козлова в Самарской области

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Экспертная группа при министерстве науки и высшего образования Самарской области подвела итоги ежегодного конкурса на соискание областной премии имени выдающегося конструктора Дмитрия Ильича Козлова. Лауреатами стали обучающиеся ведущих колледжей и вузов региона, которые ведут научные изыскания в сфере авиации и космонавтики.

В состав экспертной комиссии вошли ведущие специалисты индустрии и науки: представители Самарского федерального исследовательского центра РАН, ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "РКЦ "Прогресс", регионального министерства промышленности и торговли, а также профильных кафедр Самарского университета им. Королева. Эксперты отметили высокий уровень студенческих работ, поступивших на конкурс в этом году.

Премий удостоены представители трех ключевых образовательных центров аэрокосмической отрасли региона: Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова; авиационного техникума Самарского университета им. Королева и Самарского университета им. Королева.

"Регион заинтересован, чтобы талантливых, инициативных молодых людей становилось больше. Благодаря поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева принимаются важные решения по финансированию проектов в интересах научно-технологического развития региона, — прокомментировал Марк Шлеенков, врио министра науки и высшего образования Самарской области. — Уверен, что для молодых людей большая честь стать лауреатом премии. Конкурс проводится с 2009 года и быстро стал востребованным у талантливой молодежи. Растет количество участников, появляются интересные проекты".

Всего по итогам заседания экспертной группы было присуждено 34 премии. Общий премиальный фонд составил 1,32 млн рублей. Размер выплат зависит от уровня учебного заведения: студенты профессиональных образовательных организаций получат по 20 тыс. руб. (всего 14 премий), а студенты высших учебных заведений по 52 тыс. руб. каждая (20 премий).

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