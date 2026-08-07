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Образование Общество

Сбер расширяет программу Амбассадоров в вузах до 50 университетов в 24 городах России

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый сезон проекта стартует в октябре: по два студента от каждого вуза — от Санкт-Петербурга и Белгорода до Владивостока и Якутска — пройдут обучение по трекам "Лидер вуза" и "Контент-мейкер". Развитие партнёрства с вузами и поддержка молодых талантов — одно из ключевых направлений работы Сбера, о котором компания расскажет на Восточном экономическом форуме.

Стать амбассадорами могут студенты второго курса и старше. Приём заявок открыт до 10 сентября, старт нового потока запланирован на октябрь. Подать заявку можно на сайте.

В новом сезоне участники смогут выбрать один из двух основных треков — "Лидер вуза" и "Контент-мейкер". В треке "Лидер вуза" участники прокачают навыки ивент-менеджмента и управления проектами, а также получат практический опыт реализации мероприятий в своём университете. Участники трека "Контент-мейкер" научатся создавать и упаковывать контент, работать с ИИ-инструментами и адаптировать материалы под разные форматы коммуникации.

Помимо обучения, программа даст участникам возможность посещать закрытые мероприятия Сбера, знакомиться с технологическими командами и направлениями бизнеса, а также регулярно участвовать в профессиональных съёмках и развивать навыки самопрезентации и уверенной работы в кадре.

Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнёрств Сбера:

"Амбассадоры — один из тех проектов, к которым мы относимся с особой теплотой. Каждый сезон в него приходят ребята, которые уже смотрят на Сбер как на ориентир: следят за нашими технологиями, хотят познакомиться с командами и мечтают однажды стать частью компании. Поэтому мы даём студентам возможность предлагать идеи, объединять людей, создавать яркие мероприятия, пробовать себя в разных направлениях. Для нас самое ценное — увидеть, как за время программы студент становится увереннее, находит своё дело и делает первый осознанный шаг в профессию".

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