16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Интеграторы цифровых решений: как готовят специалистов ИКТ нового уровня Цикл лекций "Уроки безопасности в сети Интернет" прошел в образовательных учреждениях Самарской области "Тольяттиазот" провел профориентационные встречи в подшефных школах Тольятти Знатоки ИТ-экосистем: зачем бизнесу нужны аналитики Светлана Симагина: "Наша задача — дать базис знаний, которые выпускники могут использовать при решении ИТ-задач в любой сфере деятельности"

Образование Общество

Интеграторы цифровых решений: как готовят специалистов ИКТ нового уровня

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Инфокоммуникационные системы — в режиме цифровизации. Операторы связи и банки, корпорации и промышленные предприятия трансформируют привычные сервисы в комплексные цифровые платформы и постоянно модернизируют их с появлением новых технологий. Это требует особой подготовки специалистов. Подробности "Цифре" озвучил профессор кафедры прикладной информатики ПГУТИ Сергей Краснов.

"Спрос на специалистов по интеграции цифровых решений растет"

Фото: предоставлено Сергеем Красновым

Мобильная связь и интернет, банковские и платежные системы, образовательные платформы, корпоративные сети и телемедицина. Работу этих элементов привычного уклада нашей жизни обеспечивают инфокоммуникационные системы (ИКС). Они объединяют информационные технологии и телекоммуникации для сбора, передачи, хранения, обработки и предоставления информации пользователям, в том числе проводные и беспроводные сети (оптоволокно, Wi-Fi, 4G/5G), базы данных и серверы, системы управления, приложения и сервисы, компьютеры, смартфоны, датчики и терминалы, средства управления и безопасности.

Сегодня развитие ИКС идет по пути цифровизации, обеспечивая повышение доступности услуг и производительности предприятий, оптимизации бизнес-процессов и взаимодействия с пользователями. Это привело к увеличению спроса на универсальных специалистов, которые обладают знаниями и навыками как по созданию телекоммуникационных сетей, так и направленных на аналитику и проектирование баз данных. Подготовка таковых осуществляется в ПГУТИ — в рамках магистерской программы "Цифровые решения и управление в ИКС".

"Доступно бесплатное обучение"

"Программа ориентирована на подготовку специалистов в области разработки, управления и эксплуатации современных ИКС. Она объединяет знания из области информатики, телекоммуникаций и электроники, акцентируя внимание на интеграции цифровых инфокоммуникационных технологий в различные сферы жизнедеятельности", — пояснил Сергей Краснов.

По его словам, данное направление выбирают выпускники бакалавриата по информатике и вычислительной технике, информационным технологиям, телекоммуникациям, радиотехнике, электронике, а также смежных инженерных специальностей. Для поступления предстоит пройти стандартный экзамен по специальности. При этом есть шанс получить возможность пройти обучение бесплатно. В 2026 году на данное направление запланировано 9 бюджетных мест, коммерческих — 10.

"Обучение включает теоретические курсы и практические лабораторные работы. Лекции передаются студентам в электронном виде (видео), а аудиторные занятия — в основном практические. Они проходят по пятницам и субботам", — рассказал профессор.

"Студенты получают сильную техническую базу"

В рамках магистерской программы студенты изучают следующие дисциплины:

  • программное обеспечение для организации взаимодействия;
  • современные проблемы теории управления организационными системами;
  • имитационное моделирование и технология экспертных систем в управлении инфокоммуникационной компанией;
  • технологии пакетной коммутации глобальных сетей;
  • математические методы и модели поддержки принятия решений;
  • интеллектуальный анализ данных в корпоративном управлении;
  • анализ бизнес-процессов на основе Индустрия 4.0;
  • управление разработкой и внедрением цифровых решений;
  • модели, сервисы и технологии в бизнес-системах;
  • инструменты анализа и визуализация больших данных;
  • цифровая трансформация и анализ бизнес-процессов в экосистемах;
  • методологии и технологии внедрения систем корпоративного управления;
  • основы разработки прикладных решений для систем корпоративного управления.

"Значительная часть обучения связана с практикой, моделированием и анализом реальных ИКС. В результате студенты получают сильную техническую базу в области телекоммуникаций, сетей, цифровых платформ и управления ИТ-инфраструктурой. Среди ключевых компетенций — навыки проектирования и эксплуатации ИКС, умение применять современные цифровые инструменты для решения управленческих задач, способность анализировать и оптимизировать процессы с использованием инфокоммуникационных технологий", — отметил Сергей Краснов.

Разнообразие карьерных путей

Перспективы развития карьеры у выпускников весьма широки. Они могут работать не только в области проектирования и управления ИКС, но и заниматься администрированием сетей и цифровых платформ, аналитикой цифровых данных и систем цифрового управления, цифровой трансформациией бизнес-процессов, интеграцией и эксплуатацией интеллектуальных сетей.

"Специалисты с навыками интеграции информационных технологий и телекоммуникаций на базе цифровых платформ все чаще требуются как в ИТ-компаниях, так и во всех традиционных отраслях, которые сегодня находятся на этапе цифровой трансформации (банковское дело, производство, телекоммуникации, государственные организации и др.). В таких проектах наши выпускники могут занять позиции архитектора телеком-инфраструктуры, инженера интеграции систем, руководителя внедрения цифровых решений, технического эксперта в команде разработки, аналитика требований, менеджера по развитию цифровых сервисов", — отметил Сергей Краснов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3