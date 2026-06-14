Пять человек, включая ребенка, пострадали в массовом ДТП в Сергиевском районе

В воскресенье, 14 июня, примерно в 10:40 на 1073 км автодороги М-5 "Урал" произошло столкновение трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Предварительно, 54-летний водитель автомобиля Geely Monjaro выехал на полосу встречного движения, в месте где это запрещено, и допустил столкновение с КамАЗом с полуприцепом. А после столкнулся с Great Wall.

С места ДТП госпитализированы водитель Geely Monjaro и его 52-летний пассажир, 43-летний водитель Great Wall и его пассажиры: 42-летняя женщина и 15-летний мальчик.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.