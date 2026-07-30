"Ритм губернии": в Новокуйбышевске пройдет хореографический фестиваль

Хореографический конкурс-фестиваль "Ритм губернии" соберет в Новокуйбышевске с 11 по 13 сентября танцевальные коллективы и сольных исполнителей со всей Самарской области. Как сообщили в администрации городского округа, проведение мероприятия отвечает задачам нацпроекта "Молоджь и дети".

К участию в конкурсе приглашаются артисты в возрасте от 7 до 35 лет. Предусмотрены отдельные возрастные категории для детей, подростков и взрослых, так что сцена откроется как для самых юных танцоров, так и для опытных мастеров.

В этом году фестиваль посвящен одному жанру — народному национальному танцу.

В программе мероприятия: конкурсные просмотры, эксклюзивные мастер-классы по народной хореографии, а также специальная обучающая программа для руководителей коллективов. Оценивать выступления будут ведущие педагоги, деятели культуры и искусства, для которых народный танец стал профессией и призванием.

Лауреаты I, II и III степени получат награды, а обладатель Гран-при уедет домой с большим кубком победителя. Торжественная церемония награждения состоится на главной сцене. Узнать больше о фестивале можно по ссылке.