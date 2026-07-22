Пенная вечеринка, модные показы и музыкальное бинго: чем удивит ТК "Амбар"

В субботу, 25 июля, торговый комплекс "Амбар" приглашает жителей Самары на День красоты и стиля. С 14:00 на фуд-корте развернется большой семейный праздник с модными показами, бьюти-активностями, конкурсами и развлечениями для детей и взрослых.
Гостей ждут советы по красоте и стилю, диджей-сет, дефиле детских образов от модельного агентства "Счастливые Дети" (Happy Kids) с коллекциями Koton, Kari Kids и Acoola, сладкая вата, конкурсы с подарками, а также бесплатные бьюти-блеск-тату и возможность познакомиться с новыми ароматами благодаря пробникам парфюмерии.
Главным событием программы станет бесплатная пенная вечеринка, которая пройдет на открытой площадке возле торгового комплекса. Детей и их родителей ждет настоящее море пены, танцы, музыка и летняя атмосфера — один из самых ярких и долгожданных моментов праздника.
На этом праздничная программа не завершится. В 18:00 на фуд-корте состоится музыкальное бинго — интерактивная игра, в которой участникам предстоит угадывать известные песни с первых нот, отмечать их на игровых карточках и соревноваться за победу. Формат уже полюбился постоянным посетителям торгового комплекса и сочетает элементы музыкальной викторины, живого общения и вечернего отдыха.
Кроме того, в официальном сообществе ТК "Амбар" во "ВКонтакте" проходит розыгрыш двух билетов на ферму альпак.
Все мероприятия проходят бесплатно, дополнительная запись не требуется.
Вход свободный, 0+.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!