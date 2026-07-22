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Общество

Пенная вечеринка, модные показы и музыкальное бинго: чем удивит ТК "Амбар"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 июля, торговый комплекс "Амбар" приглашает жителей Самары на День красоты и стиля. С 14:00 на фуд-корте развернется большой семейный праздник с модными показами, бьюти-активностями, конкурсами и развлечениями для детей и взрослых.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

Гостей ждут советы по красоте и стилю, диджей-сет, дефиле детских образов от модельного агентства "Счастливые Дети" (Happy Kids) с коллекциями Koton, Kari Kids и Acoola, сладкая вата, конкурсы с подарками, а также бесплатные бьюти-блеск-тату и возможность познакомиться с новыми ароматами благодаря пробникам парфюмерии.

Главным событием программы станет бесплатная пенная вечеринка, которая пройдет на открытой площадке возле торгового комплекса. Детей и их родителей ждет настоящее море пены, танцы, музыка и летняя атмосфера — один из самых ярких и долгожданных моментов праздника.

На этом праздничная программа не завершится. В 18:00 на фуд-корте состоится музыкальное бинго — интерактивная игра, в которой участникам предстоит угадывать известные песни с первых нот, отмечать их на игровых карточках и соревноваться за победу. Формат уже полюбился постоянным посетителям торгового комплекса и сочетает элементы музыкальной викторины, живого общения и вечернего отдыха.

Кроме того, в официальном сообществе ТК "Амбар" во "ВКонтакте" проходит розыгрыш двух билетов на ферму альпак.

Все мероприятия проходят бесплатно, дополнительная запись не требуется.

Вход свободный, 0+.

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