В ТПП Самарского региона прошло совещание по вопросам теплоснабжения

21 июня в Торгово-промышленной палате Самарской области прошло очередное заседание комитета по предпринимательству в сфере газо — и теплоснабжения, посвященное обсуждению резолюции по итогам работы форума "Теплогенерация — 2026".

Содержащиеся в резолюции предложения направлены на повышение надежности и устойчивости систем теплоснабжения Самарской области, совершенствование подготовки объектов к осенне-зимнему периоду, сокращение аварийности, повышение качества эксплуатации котельного оборудования, развитие взаимодействия между органами власти, эксплуатирующими организациями и поставщиками оборудования, а также на расширение применения современных отечественных технических решений.

Эксперты форума, участвующие в обсуждении документа, приняли резолюцию единогласно. В ближайшее время она будет направлена для рассмотрения в правительство Самарской области.