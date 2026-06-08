В девяти районах области временно отключат свет с 9 по 11 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
09.06.2026 года 08-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Ерзовка
09.06.2026 года 08-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Полудни
09.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Большой Толкай (ул. Мира, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Победы, ул. Пионерская, ул. Восточная);
09.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Пример (ул. Южная, ул. Полевая)
09.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Борский район:
с. Усманка (ул. Молодежная, ул. Димитровка)
09.06.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Октябрьская, пер. Южный, ул. Школьная, пер. Строителей, ул. Октябрьская литеры А, ул. Мира, ул. Дружбы, пер. Специалистов, ул. Степная)
09.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхние Белозерки (ул. Советская, ул. Калинина, ул. Жилина)
09.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Губино
09.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Усинское (ул. Победы, ул. Московская, ул. Советская, ул. Жукова, ул. Школьная, ул. Ст. Разина, ул. Полевая, ул. Кооперативная, ул. Кр. Горка)
09.06.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Кооперативная, ул. Красное поселение, ул. Молодёжная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Рабочая, ул. Строительная)
09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Малое Максимкино
09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Старое Максимкино
09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Кереметь
09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Кармала
09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Новая Кармала
09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Юмратка
09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Березовка
09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Моховой
09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Алексеевка
09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Ульяновка
09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Старое Фейзулово
09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Степная Шентала
09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Городок
09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Юреево
09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Новая Кармала
09.06.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старая Чесноковка (ул. Речная, ул. Рабочая)
09.06.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Кутузовский (ул. Садовая)
09.06.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старая Чесноковка (ул. Речная, ул. Молодежная, ул. Центральная)
09.06.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Смольково (ул. Черемушки, ул. Юбилейная)
09.06.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Ильинский (ул. Товарная, ул. Мирная).
09.06.2026 года с 10-00 до 12-00, с 11-00 до 13-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Ключи (ул. Школьная, ул. Ленинская, ул. Полевая).
09.06.2026 года с 10-00 до 12-00, с 11-00 до 13-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Исаклы (ул. Ленинская)
09.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Успенка (ул. Лесная)
09.06.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлый Ключ
09.06.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Лебяжинка
09.06.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Маршанка
09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлый Ключ (ул. Центральная)
09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Буровик
09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Пионерская)
09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Удача (ул. Хрулевых)
09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Крутогорки
09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая)
09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хилково (ул. Гагарина)
09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Лесная)
09.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
п Садовый (ул. Вишневая)
09.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Казанская)
09.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Краснооктябрьский (ул. Советская, Школьная, Заречная, Садовая, Степная, пер. Зеленый, Кооперативный, Широкий, МУП "ТЭС", Д/сад, Почта России, Школа, АО ССК, ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ООО "Оренбургнефтегаз")
09.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Исток (ул. Кооперативная, МУП "ТЭС", Школа, РТПЦ, ПАО "Ростелеком, ООО "Иргиз", АО ССК)
09.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Кинзягулово (ул. Степная, МУП "ТЭС")
09.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Костино (ул. Молодежная, Школьная, Заречная, Мира, АО ССК, ПАО "Мегафон", ООО "Весна", ООО "Источное", МУП "ТЭС")
10.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Успенка (ул. Лесная)
10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлый Ключ
10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Лебяжинка
10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Маршанка
10.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлый Ключ (ул. Центральная)
10.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Буровик
10.06.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Пионерская).
10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Удача (ул. Хрулевых).
10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Крутогорки
10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).
10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хилково (ул. Гагарина).
10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Лесная).
10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Кооперативная, ул. Промысловая, ул. Комсомольская, ул. Учительский городок, ул. Почтовая)
10.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Красный Берег
10.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Саперкино
10.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Обшаровка (ул. Вокзальная)
10.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Братский (ул. Шоссейная)
10.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Краснооктябрьский (ул. Советская, Школьная, Заречная, Садовая, Степная, пер. Зеленый, Кооперативный, Широкий, МУП "ТЭС", Д/сад, Почта России, Школа, АО ССК, ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ООО "Оренбургнефтегаз")
10.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Исток (ул. Кооперативная, МУП "ТЭС", Школа, РТПЦ, ПАО "Ростелеком, ООО "Иргиз", АО ССК)
10.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Кинзягулово (ул. Степная, МУП "ТЭС")
10.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Костино (ул. Молодежная, Школьная, Заречная, Мира, АО ССК, ПАО "Мегафон", ООО "Весна", ООО "Источное", МУП "ТЭС")
10.06.2026 года с 09-00 до 21-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Пензино (ул. Шоссейная, Советская, Самарская, Зеленая, Аграрная, МУП "ТЭС", Д/сад, Почта России, СПК Пензино, АО ССК)
10.06.2026 года с 09-00 до 21-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Петровский (ул. Полевая, Центральная, Набережная, Молодежная, Почта России, ООО "Злак", АО ССК)
10.06.2026 года с 09-00 до 21-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Торшиловский (ул. Заречная, Центральная, Полевая, Садовая, Набережная, Школьная, Степная, Молодежная, Почта России)
11.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Успенка (ул. Лесная)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.