В девяти районах области временно отключат свет с 9 по 11 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

09.06.2026 года 08-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Ерзовка

09.06.2026 года 08-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Полудни

09.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Большой Толкай (ул. Мира, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Победы, ул. Пионерская, ул. Восточная);

09.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Пример (ул. Южная, ул. Полевая)

09.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Усманка (ул. Молодежная, ул. Димитровка)

09.06.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Октябрьская, пер. Южный, ул. Школьная, пер. Строителей, ул. Октябрьская литеры А, ул. Мира, ул. Дружбы, пер. Специалистов, ул. Степная)

09.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Советская, ул. Калинина, ул. Жилина)

09.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Губино

09.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Усинское (ул. Победы, ул. Московская, ул. Советская, ул. Жукова, ул. Школьная, ул. Ст. Разина, ул. Полевая, ул. Кооперативная, ул. Кр. Горка)

09.06.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Кооперативная, ул. Красное поселение, ул. Молодёжная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Рабочая, ул. Строительная)

09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Малое Максимкино

09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старое Максимкино

09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Кереметь

09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кармала

09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Новая Кармала

09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Юмратка

09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Березовка

09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Моховой

09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Алексеевка

09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Ульяновка

09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старое Фейзулово

09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Степная Шентала

09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Городок

09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Юреево

09.06.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Новая Кармала

09.06.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старая Чесноковка (ул. Речная, ул. Рабочая)

09.06.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Кутузовский (ул. Садовая)

09.06.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старая Чесноковка (ул. Речная, ул. Молодежная, ул. Центральная)

09.06.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Смольково (ул. Черемушки, ул. Юбилейная)

09.06.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Ильинский (ул. Товарная, ул. Мирная).

09.06.2026 года с 10-00 до 12-00, с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи (ул. Школьная, ул. Ленинская, ул. Полевая).

09.06.2026 года с 10-00 до 12-00, с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Ленинская)

09.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка (ул. Лесная)

09.06.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлый Ключ

09.06.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Лебяжинка

09.06.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Маршанка

09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлый Ключ (ул. Центральная)

09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская)

09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача (ул. Хрулевых)

09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Крутогорки

09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая)

09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково (ул. Гагарина)

09.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Лесная)

09.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

п Садовый (ул. Вишневая)

09.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Казанская)

09.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Краснооктябрьский (ул. Советская, Школьная, Заречная, Садовая, Степная, пер. Зеленый, Кооперативный, Широкий, МУП "ТЭС", Д/сад, Почта России, Школа, АО ССК, ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ООО "Оренбургнефтегаз")

09.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Исток (ул. Кооперативная, МУП "ТЭС", Школа, РТПЦ, ПАО "Ростелеком, ООО "Иргиз", АО ССК)

09.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кинзягулово (ул. Степная, МУП "ТЭС")

09.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Костино (ул. Молодежная, Школьная, Заречная, Мира, АО ССК, ПАО "Мегафон", ООО "Весна", ООО "Источное", МУП "ТЭС")

10.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка (ул. Лесная)

10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлый Ключ

10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Лебяжинка

10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Маршанка

10.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлый Ключ (ул. Центральная)

10.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

10.06.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача (ул. Хрулевых).

10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Крутогорки

10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).

10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково (ул. Гагарина).

10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Лесная).

10.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Кооперативная, ул. Промысловая, ул. Комсомольская, ул. Учительский городок, ул. Почтовая)

10.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Красный Берег

10.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

10.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Обшаровка (ул. Вокзальная)

10.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Братский (ул. Шоссейная)

10.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Краснооктябрьский (ул. Советская, Школьная, Заречная, Садовая, Степная, пер. Зеленый, Кооперативный, Широкий, МУП "ТЭС", Д/сад, Почта России, Школа, АО ССК, ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ООО "Оренбургнефтегаз")

10.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Исток (ул. Кооперативная, МУП "ТЭС", Школа, РТПЦ, ПАО "Ростелеком, ООО "Иргиз", АО ССК)

10.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кинзягулово (ул. Степная, МУП "ТЭС")

10.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Костино (ул. Молодежная, Школьная, Заречная, Мира, АО ССК, ПАО "Мегафон", ООО "Весна", ООО "Источное", МУП "ТЭС")

10.06.2026 года с 09-00 до 21-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Пензино (ул. Шоссейная, Советская, Самарская, Зеленая, Аграрная, МУП "ТЭС", Д/сад, Почта России, СПК Пензино, АО ССК)

10.06.2026 года с 09-00 до 21-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Петровский (ул. Полевая, Центральная, Набережная, Молодежная, Почта России, ООО "Злак", АО ССК)

10.06.2026 года с 09-00 до 21-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Торшиловский (ул. Заречная, Центральная, Полевая, Садовая, Набережная, Школьная, Степная, Молодежная, Почта России)

11.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка (ул. Лесная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.