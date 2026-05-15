Энергетики сообщили о плановых отключениях на июнь

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Кудашова, ул. Жилина, ул. Калинина, проезд Зеленый, пер. Пионерский, пер. Комсомольский).

01.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кузькино (ул. Больничная, ул. Больничная).

01.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Новый Кутулук (ул, Юбилейная, ул. Тепличная, ул. Садовая, ул. Больничная)

01.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Малая Вязовка (СПП Правда)

01.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новая Крымза (4-я промзона Территория, КСТ Энергетик).

02.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новая Крымза (4-я промзона Территория, КСТ Энергетик).

02.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Малая Вязовка (СПП Правда)

02.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Новый Кутулук (ул. Юбилейная, ул. Тепличная, ул. Садовая, ул. Больничная)

02.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Утёвка (ул. Орловская, ул. Совхозная, ул. Астраханская, ул. Н-Чапаевская, ул. Самарская, пер. Самарский, ул. Дачная, ул. Береговая, ул. Пролетарская, пер. Пролетарский, пер. Крестьянский, ул. Крестьянская)

02.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Иргизский (ул. Заречная)

02.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Кудашова, ул. Жилина, ул. Калинина, пер. Зеленый, пер. Пионерский, пер. Комсомольский).

03.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Жилина, ул. Калинина, ул. Советская).

03.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Братский, (ул. Набережная д. 1,2,3,4,5; ул. Соловьева д. 4-8 чет.)

03.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка, с. Подсолнечное, с. Соковнинка, п. Улемский, с. Большое Алдаркино, с. Малое Алдаркино, с. Неприк, п. Лесной, п. Красная Зорька.

03.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Новый Кутулук (ПГП 169)

03.06.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово Аделяково (ул. Ленина, ул. Садовая, пер. Комсомольский, пер. Пионерский, ул. Куйбышева, ул. Октябрьская, пер. Советский)

03.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Малая Вязовка (ИП Бекетов)

03.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новая Крымза (ул. Центральная).

04.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новая Крымза (ул. Центральная).

04.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Малая Вязовка (ИП Бекетов)

04.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Утекаево (МУП ТЭС)

04.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Новый Кутулук (ПГП 169)

04.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Утёвка (ул. Орловская, ул. Совхозная, ул. Астраханская, ул. Н-Чапаевская, ул. Самарская, пер. Самарский, ул. Дачная, ул. Береговая, ул. Пролетарская, пер. Пролетарский, пер. Крестьянский, ул. Крестьянская)

04.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка, с. Подсолнечное, с. Соковнинка, п. Улемский, с. Большое Алдаркино, с. Малое Алдаркино, с. Неприк, п. Лесной, п. Красная Зорька.

04.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Мосты (ул. Бобруйская д. 1-14)

04.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Жилина, ул. Калинина, ул. Советская).

05.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кузькино (ул. Молодежная).

05.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Луговая, ул. Озерная, ул. Мира, ул. Победы, проезд Гражданский, ул. Комсомольская, ул. Дорожная, ул. Школьная, проезд Школьный, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Заречная, проезд 2-й Дорожный, проезд 1-й Дорожный, ул. Полевая, мкр. Чистые пруды, мкр. Вишневый цвет).

05.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новая Крымза (ул. Центральная, ул. Рабочая, КСТ Заря).

05.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Марьевка (ул. Ленина д. 40)

05.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка, с. Подсолнечное, с. Соковнинка, п. Улемский, с. Большое Алдаркино,

с. Малое Алдаркино, с. Неприк, п. Лесной, п. Красная Зорька.

05.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Новый Кутулук (1 дом по ул. Строителей)

08.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Утёвка (ул. Орловская, ул. Совхозная, ул. Астраханская, ул. Н-Чапаевская, ул. Самарская, пер. Самарский, ул. Дачная, ул. Береговая, ул. Пролетарская, пер. Пролетарский, пер. Крестьянский, ул. Крестьянская)

08.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Новый Кутулук (1 дом по ул. Строителей)

08.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новая Крымза (ул. Центральная, ул. Рабочая, КСТ Заря).

08.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Утекаево (ул. Степная, ул. Речная)

08.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Красная поляна (ул. Кооперативная д. 42-56)

08.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. М-Овсянка (ул. Садовая д. 26-56)

08.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Малая Вязовка (СПП Правда)

08.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Кр. Ивановка (ул. Центральная)

08.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Преполовенка, (территория мастерских)

08.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Муранка (ул. Школьная, ул. Карла Маркса, ул. Королёва, ул. Советская).

09.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Муранка (ул. Школьная, ул. Карла Маркса, ул. Королёва, ул. Советская).

09.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

09.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Преполовенка, (территория мастерских)

09.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Кр. Ивановка (ул. Центральная)

09.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Малая Вязовка (СПП Правда)

09.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Красная поляна (ул. Кооперативная д. 42-56)

09.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. М-Овсянка (ул. Садовая д. 26-56)

09.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с Федоровка (ул. Школьная)

09.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Утекаево (ул. Степная)

09.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Елховка (ул. Елховская)

09.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Братский, (ул. Шоссейная, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,3А.)

09.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (мкр. Колос, мкр. Березовка, ул. Озерная, ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. Полевая, проезд Октябрьский).

10.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Муранка (ул. Школьная, ул. Карла Маркса, ул. Королёва, ул. Советская).

10.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Казанская д. 1-51 д. 26-44)

10.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск (пер. Суворовский, ул. Кутузова)

10.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

10.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Денгизбаево (ул. Рашита Нигмати)

10.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Елховка (ул. Елховская)

10.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район

с. Утёвка (ул. Орловская, ул. Совхозная, ул. Астраханская, ул. Н-Чапаевская, ул. Самарская, пер. Самарский, ул. Дачная, ул. Береговая, ул. Пролетарская, пер. Пролетарский, пер. Крестьянский, ул. Крестьянская)

10.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Пестравский район:

c.Мосты (ул. Ленинградская д. 12-26)

10.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Малая Вязовка (СПП Правда)

10.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Мира, пер. Западный, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Кудашова, ул. Щербакова, пер. Восточный, ул. Жилина, ул. Калинина, пер. Специалистов, проезд Зеленый, пер. Пионерский, пер. Комсомольский, проезд Новый, проезд Лесной).

11.06.2026 с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Сенькино (ул. Ленинградская).

11.06.2026 с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Муранка (ул. Школьная, ул. Карла Маркса, ул. Королёва, ул. Советская).

11.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Малая Вязовка (СПП Правда)

11.06.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Пестравский район:

c.Мосты (ул. Ленинградская д. 12-26)

15.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Мосты (ул. Елизарова д. 2-24.)

15.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка (ул. Ширшаково д. 2-82)

15.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Покровка (ул. Озерная, ул. Косыри)

15.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Хворостянка (ул. ФРУНЗЕ)

15.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Александровка

15.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Новый Кутулук

15.06.2026 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Николаевка (ул. Николаевская)

15.06.2026 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка (ул. Романовская)

15.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Заречная, АО ССК)

15.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Мокша (ООО Степные Зори)

15.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

д. Кучуговка

15.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Платоновка (ул. Почтовая, ул. Колхозная).

15.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Муранка (ул. Школьная, ул. Карла Маркса, ул. Королёва, ул. Советская).

16.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Муранка (ул. Школьная, ул. Карла Маркса, ул. Королёва, ул. Советская).

16.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Платоновка (ул. Почтовая, ул. Колхозная).

16.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

д. Кучуговка

16.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Заречная, АО ССК)

16.06.2026 с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Нижняя Алексеевка (ул. Степная)

16.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Утёвка (ул. Орловская, ул. Совхозная, ул. Астраханская, ул. Н-Чапаевская, ул. Самарская, пер. Самарский, ул. Дачная, ул. Береговая, ул. Пролетарская, пер. Пролетарский, пер. Крестьянский, ул. Крестьянская)

16.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Новый Кутулук

16.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Мосты (ул. Елизарова д. 2-24.)

16.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка (ул. Ширшаково д. 2-82)

17.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Муранка (ул. Школьная, ул. Карла Маркса, ул. Королёва, ул. Советская).

17.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Мосты (ул. Елизарова д. 2-24.)

17.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Новотулка (ул. Л. Толстого)

17.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский: (ул. Молодежная, ул. Полевая)

17.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка (ул. Ширшаково д. 2-82)

17.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

п Садовый (ул. Вишневая, ул. Солнечная)

17.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Новый Кутулук

17.06.2026 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Андреевка (ул. Им Беляковского, ул. Ново-Садовая, ул. Специалистов, ул. Центральная)

17.06.2026 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Андреевка

17.06.2026 с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Нижняя Алексеевка (ул. Степная)

17.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный (ООО "Колос")

17.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Устряловский (ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Новая)

17.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Александровка (ул. Елшанка, ул. Комаровка)

17.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новорепьевский (ул. Садовая).

17.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Мира, пер. Западный, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Кудашова, ул. Щербакова, пер. Восточный, ул. Жилина, ул. Калинина, пер. Специалистов, пер. Зеленый, пер. Пионерский, пер. Комсомольский, проезд Новый, проезд Лесной).

18.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Малячкино (ул. Бумажная Фабрика).

18.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новорепьевский (ул. Садовая).

18.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Александровка (ул. Елшанка, ул. Комаровка)

18.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Арсентьевка, АО "Коровкино"

18.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный (ООО "Колос")

18.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Устряловский (ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Новая)

18.06.2026 с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Нижняя Алексеевка (ул. Степная)

18.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Новый Кутулук

18.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Утёвка (ул. Орловская, ул. Совхозная, ул. Астраханская, ул. Н-Чапаевская, ул. Самарская, пер. Самарский, ул. Дачная, ул. Береговая, ул. Пролетарская, пер. Пролетарский, пер. Крестьянский, ул. Крестьянская)

18.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка (ул. Ширшаково д. 13-61)

18.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Муранка (ул. Школьная, ул. Карла Маркса, ул. Королёва, ул. Советская).

19.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Муранка (ул. Школьная, ул. Карла Маркса, ул. Королёва, ул. Советская).

19.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Вицэ-Смильтэнэ

19.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Энергетиков, пер. Большой).

19.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка (ул. Ширшаково д. 13-61)

19.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Новый Кутулук

20.06.2026 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки

22.06.2026 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старая Кармала (ул. Средняя, ул. Центральная)

22.06.2026 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка (ул. Набережная)

22.06.2026 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки

22.06.2026 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Графский (ул. Майская, ул. Майская)

22.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка (ул. Ширшаково д. 131-145)

22.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Александровка (ул. Центральная)

22.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Братства Равенства, ул. Шоссейная. ул. Вокзальная.)

22.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Вицэ-Смильтэнэ

22.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Садовая, ул. Советская, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Гагарина, ул. Менделеева, ул. Кутузова, ул. Покровская, ул. Славянская, ул. Новая, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Комсомольская, ул. Дальняя, 4-й проезд, ул. Заречная, ул. Циолковского, ул. Ягодная).

23.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Карла Маркса, ул. Советская).

23.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Александровка (ул. Центральная)

23.06.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка (ул. Ширшаково д. 131-145)

23.06.2026 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старая Кармала

23.06.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфеновка

23.06.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Верхняя Домашка

23.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный (ООО "Колос")

23.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Устряловский (ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Новая)

24.06.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Озерецкое (ул. Центральная)

24.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Софинский, п. Бутковский

24.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район

п. Восточный (ООО "Колос")

24.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Устряловский (ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Новая)

24.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Покровка (ул. Озерная, ул. Центральная, ул. Речная)

24.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Демидовка

24.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Вицэ-Смильтэнэ

24.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Трубетчино

24.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Дружба

24.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Карла Маркса, ул. Советская).

25.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Демидовка

25.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Вицэ-Смильтэнэ

25.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Трубетчино

25.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Дружба

25.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Садовая, ул. Советская, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Гагарина, ул. Менделеева, ул. Кутузова, ул. Покровская, ул. Славянская, ул. Новая, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Комсомольская, ул. Дальняя, 4-й проезд, ул. Заречная, ул. Циолковского, ул. Ягодная).

25.06.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Приволжье (пер. Специалистов, пер. Строителей, ул. 30 лет Победы, ул. 70 лет Октября, пер. Солнечный, ул. Аксакова, ул. Дорожная, ул. Лермонтова, ул. Больничная, ул. Аэродромная)

25.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Софинский, п. Бутковский

26.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Демидовка

26.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Вицэ-Смильтэнэ

26.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Трубетчино

26.06.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Дружба

29.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный (ООО "Колос")

29.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Устряловский (ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Новая)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.