Энергетики сообщили о плановых отключениях на апрель

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
01.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Куйбышевкий (ул. Советская)
01.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Заборовка (ул. Кооперативная)
02.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Заборовка (ул. Кооперативная)
02.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Падовка (ул. Поселок МТС)
03.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Заборовка (ул. Садовая, ул. Набережная)
06.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Куйбышевский (ул. Садовая)
06.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Морша (ул. Полевая)
06.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Заборовка (ул. Садовая, ул. Набережная)
07.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Морша (ул. Полевая)
07.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Н. Камелик (ул. Дорожная "к-з Серпи Молот")
07.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Жемковка (ул. Победы, ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Школьная)
07.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Васильевка (ул. Коллективная, ул. Никонова, ул. Озерная)
08.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Н.Камелик (ул. Молодежная, ул. Степная)
08.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Тамбовка (ул. Молодежная, ул. Хомутовая)
08.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Жемковка (ул. Юбилейная)
08.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Васильевка (ул. Коллективная, ул. Никонова, ул. Озерная)
09.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Жемковка (ул. Юбилейная)
09.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Тамбовка (ул. Молодежная, ул. Хомутовая)
09.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Н. Камелик (ул. Молодежная)
09.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Благодатовка (ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Шоссейная)
09.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Саперкино (ул. Садовая, ул. Коммунистическая, ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Полевая)
10.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Падовка (ул. Школьная)
12.04.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Приволжье (ул. Лермонтова, ул. Аэродромная)
13.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
п. Крюково
13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Воротнее (ул. Специалистов)
14.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Саперкино (ул. Садовая, ул. Коммунистическая)
14.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак (ул. Нагорная, ул. Горбунова);
14.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Каменный Брод
14.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Глушицкий (МУП ТЭС)
14.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
п. Фрунзенский (ул. Нагорная, ул. Фрунзе, пл. Ленина)
14.04.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Бариновка (ул. Малая Солянка, ул. Большая Солянка, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Митирева, ул. Чапаевская, ул. Садовая, ул. Уральская, ул. Энергетиков);
с.Утевка (ул.Орловская)
14.04.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Утевка (ул. Орловская)
15.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Благодатовка (ул. Центральная, ул. Костеловской, ул. Зеленая, ул. Шоссейная)
15.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
п. Фрунзенский (ул. Нагорная, ул. Фрунзе, пл. Ленина)
15.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Каменный Брод
15.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ягодное (пер. Звонкий, ул. Славянская, ул. Левобережная, ул. Юбилейная)
16.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ягодное (пер. Звонкий, ул. Славянская, ул. Левобережная, ул. Юбилейная)
16.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Саперкино (ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Полевая)
16.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Карабаевка (ул. Полевая, ул. Лесная)
16.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Каменный Брод (ул. Крестьянская, ул. Центральная, ул. Набережная)
16.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Благодатовка
16.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
п. Озёрск
16.04.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Богдановка (ул. Фрунзе, ул. Рабочая, ул. Школьная, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Крестьянская, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Набережная);
17.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Каменный Брод (ул. Крестьянская, ул. Центральная, ул. Шоссейная, ул. Сладкая, ул. Лесная, ул. Речная, ул. Набережная)
20.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Вязовый Гай (ул. Шоссейная-2, ул. Молодежная, ул. Степана Разина, ул. Победы, Кооперативная);
20.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Набережная, ул. Лимонская, ул. Мостовая, ул. Старо Лиманская, ул. Школьная, ул. Северная, ул. Спортивная, пер. Озерный, ул. Дружбы, ул. Спортивный)
20.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
п. Кобзевка (ул. Молодежная)
21.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Вязовый Гай (ул. Шоссейная, ул. Молодежная, ул. Степана Разина, ул. Победы, ул. Кооперативная)
21.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Набережная, ул. Лимонская, ул. Мостовая, ул. Старо Лиманская, ул. Школьная, ул. Северная, ул. Спортивная, пер. Озерный, пер. Дружбы, пер. Спортивный)
21.04.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Преполовенка (ул. Центральная, ул. Школьная)
21.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Августовка (ул. Заозерная)
21.04.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Алексеевский район:
с. Первокоммунарский (ул. Молодежная, ул. Школьная);
21.04.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Саперкино (ул. Новая, ул. Пионерская, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Пионерская, ул. Лесная)
21.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак (ул. Молодежная);
21.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Пискалы (ул. Пролетарская, ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Мира)
22.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Набережная, ул. Лимонская, ул. Мостовая, ул. Старо Лиманская, пер. Озерный, пер. Дружбы);
22.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Большая Глушица
22.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Августовка (ул. Заозерная)
22.04.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
г. Чапаевск
п. Рузановский (ул. Рузанова)
22.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Пискалы (ул. Пролетарская, ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Мира)
23.04.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Алексеевский район:
с. Первокоммунарский (ул. Молодежная, ул. Школьная)
23.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Ганькино (ул. Советская, ул. Центральная)
24.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Ганькино (ул. Советская)
27.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
п. Южный (ул. Почтовая)
27.04.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Алексеевский район:
с. Первокоммунарский (ул. Школьная)
29.04.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Алексеевский район:
с. Первокоммунарский (ул. Школьная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
