Энергетики сообщили о плановых отключениях на апрель

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Куйбышевкий (ул. Советская)

01.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Кооперативная)

02.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Кооперативная)

02.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка (ул. Поселок МТС)

03.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Садовая, ул. Набережная)

06.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Куйбышевский (ул. Садовая)

06.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Морша (ул. Полевая)

06.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Садовая, ул. Набережная)

07.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Морша (ул. Полевая)

07.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Н. Камелик (ул. Дорожная "к-з Серпи Молот")

07.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка (ул. Победы, ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Школьная)

07.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Коллективная, ул. Никонова, ул. Озерная)

08.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Н.Камелик (ул. Молодежная, ул. Степная)

08.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Тамбовка (ул. Молодежная, ул. Хомутовая)

08.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка (ул. Юбилейная)

08.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Коллективная, ул. Никонова, ул. Озерная)

09.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка (ул. Юбилейная)

09.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Тамбовка (ул. Молодежная, ул. Хомутовая)

09.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Н. Камелик (ул. Молодежная)

09.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Благодатовка (ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Шоссейная)

09.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино (ул. Садовая, ул. Коммунистическая, ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Полевая)

10.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка (ул. Школьная)

12.04.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Приволжье (ул. Лермонтова, ул. Аэродромная)

13.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

п. Крюково

13.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Воротнее (ул. Специалистов)

14.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино (ул. Садовая, ул. Коммунистическая)

14.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Нагорная, ул. Горбунова);

14.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Каменный Брод

14.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (МУП ТЭС)

14.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Фрунзенский (ул. Нагорная, ул. Фрунзе, пл. Ленина)

14.04.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Бариновка (ул. Малая Солянка, ул. Большая Солянка, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Митирева, ул. Чапаевская, ул. Садовая, ул. Уральская, ул. Энергетиков);

с.Утевка (ул.Орловская)

15.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Благодатовка (ул. Центральная, ул. Костеловской, ул. Зеленая, ул. Шоссейная)

15.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Фрунзенский (ул. Нагорная, ул. Фрунзе, пл. Ленина)

15.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Каменный Брод

15.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (пер. Звонкий, ул. Славянская, ул. Левобережная, ул. Юбилейная)

16.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (пер. Звонкий, ул. Славянская, ул. Левобережная, ул. Юбилейная)

16.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино (ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Полевая)

16.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Карабаевка (ул. Полевая, ул. Лесная)

16.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Каменный Брод (ул. Крестьянская, ул. Центральная, ул. Набережная)

16.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Благодатовка

16.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Озёрск

16.04.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Богдановка (ул. Фрунзе, ул. Рабочая, ул. Школьная, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Крестьянская, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Набережная);

17.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Каменный Брод (ул. Крестьянская, ул. Центральная, ул. Шоссейная, ул. Сладкая, ул. Лесная, ул. Речная, ул. Набережная)

20.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай (ул. Шоссейная-2, ул. Молодежная, ул. Степана Разина, ул. Победы, Кооперативная);

20.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Набережная, ул. Лимонская, ул. Мостовая, ул. Старо Лиманская, ул. Школьная, ул. Северная, ул. Спортивная, пер. Озерный, ул. Дружбы, ул. Спортивный)

20.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Кобзевка (ул. Молодежная)

21.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай (ул. Шоссейная, ул. Молодежная, ул. Степана Разина, ул. Победы, ул. Кооперативная)

21.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Набережная, ул. Лимонская, ул. Мостовая, ул. Старо Лиманская, ул. Школьная, ул. Северная, ул. Спортивная, пер. Озерный, пер. Дружбы, пер. Спортивный)

21.04.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Преполовенка (ул. Центральная, ул. Школьная)

21.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Заозерная)

21.04.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Первокоммунарский (ул. Молодежная, ул. Школьная);

21.04.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино (ул. Новая, ул. Пионерская, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Пионерская, ул. Лесная)

21.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Молодежная);

21.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Пролетарская, ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Мира)

22.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Набережная, ул. Лимонская, ул. Мостовая, ул. Старо Лиманская, пер. Озерный, пер. Дружбы);

22.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Большая Глушица

22.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Заозерная)

22.04.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск

п. Рузановский (ул. Рузанова)

22.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Пролетарская, ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Мира)

23.04.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Первокоммунарский (ул. Молодежная, ул. Школьная)

23.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино (ул. Советская, ул. Центральная)

24.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино (ул. Советская)

27.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Южный (ул. Почтовая)

27.04.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Первокоммунарский (ул. Школьная)

29.04.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Первокоммунарский (ул. Школьная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.