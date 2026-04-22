Стало известно, где отключат свет с 23 по 25 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

23.04.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Печинено (ул. Зеленая, ул. Юбилейная)

23.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Ивановка (ул. Советская)

23.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфёновка (ул. Центральная, ул. Восточная)

23.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Большой Толкай (ул. Полевая)

23.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русские Выселки (ул. Победы)

23.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Елшанка

23.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

д. Большие Пичерки

23.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мордовская Селитьба

23.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Школьная)

23.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Большая Чесноковка

23.04.2026 года с 08-00 до 19-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Новая, ул. Джамбульская, ул. Светлодольская, ул. Баркова, ул. Сельская, ул. Раздольная)

23.04.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красный Строитель

23.04.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Безводовка

23.04.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красная Горка

23.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Троицкое ул. Дачная

24.04.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Старое Аделяково

24.04.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Пролетарий

23.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Банная, ул. Больничная, ул. Волчки, ул. Задуваловка, ул. Сиреневая, ул. Центральная)

23.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

23.04.2026 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина

23.04.2026 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача

23.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Д. Ср. Солонцовка (ул. Озерная)

23.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Трухмянка (ул. Луговая, ул. Новая)

24.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Большой Толкай (ул. Полевая)

24.04.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Печинено (ул. Зеленая, ул. Юбилейная)

24.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Новый Сарбай (ул. Школьная, ул. Спортивная)

24.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Русские Выселки (ул. пр. Гражданский, ул. Мира, ул. Озерная)

24.04.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташла (полностью)

24.04.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Удачный (полностью)

24.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Октябрьская, ул. Школьная, ул. Октябрьская литеры А, ул. Мира, ул. Дружбы, ул. Специалистов, ул. Октябрьская, ул. Энергетиков, ул. Андреянова, ул. Южная, ул. Еряшева, ул. Чкалова, ул. Радужная, ул. Российская, ул. Цветочная, ул. Южная-2, ул. Луговая, ул. Новоуренгойская, ул. Садовая, ул. Полевая, пер. Южный, пер. Строителей, пер. Специалистов, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. Ставропольский, пер. Энергетиков-1, пер. Энергетиков-2, пер. Энергетиков-3, пер. Дружбы, проезд Веры, проезд Надежды, проезд Любви)

24.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Новая, ул. Советская, ул. Дорожная)

24.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Сиреневая, ул. Горная, ул. Центральная)

24.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая)

24.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижния Солонцовка (ул. Береговая, ул. Торговая, ул. Лесная)

24.04.2026 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина

24.04.2026 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача

25.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка

25.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Глубокий

25.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Шоссейная, ул. Степная, ул. Северная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.